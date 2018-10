Tiene Tamaulipas 2 centros oncológicos, pocos lo saben

"No hay necesidad que tengan que irse a otro estado, en el mismo estado existen los servicios". Héctor Sierra Castillo, director del Centro Oncológico Estatal de la zona norte en Nuevo Laredo.

Tamaulipas cuenta con dos Centros Oncológicos Estatales para atender a los pacientes de cáncer, pero pocos saben que en Nuevo Laredo existe una sede donde se ofrecen servicios de oncología médica, cirugía oncológica, cuidados paliativos, manejo del dolor, diagnóstico especializado en virus de papiloma humano de alto riesgo.

Cada 15 días vienen a Reynosa, al Hospital General, para canalizar a pacientes con diagnóstico de cáncer, sólo se tienen que acercar a la dirección y ellos los agendan.

Deben ser pacientes que estén dentro de los siete diagnósticos que están autorizados por el seguro popular como: cáncer de mama, cervicouterino, de ovario, testículo y linfoma no hodgking.

"Esos diagnósticos ya los tenemos acreditados por lo tanto no tiene costo y se les brinda la atención, en el caso de los pacientes que tengan cáncer de coló o próstata, esos diagnósticos apenas los acaban de avaluar y estamos a la espera para empezar a manejarlos acreditarlos", dijo Héctor Sierra Castillo, director del Centro Oncológico Estatal de la zona norte en Nuevo Laredo.

NO TIENEN QUE IR A MONTERREY O VICTORIA

Comentó que en los últimos dos años detectaron alrededor de 180 casos, mientras que en total históricamente desde que iniciaron actividades son casi 600 casos, con un promedio de 15 a 20 casos por mes de cáncer de mama.

"De Reynosa no están yendo por eso queremos informar de que no tienen que ir hasta ciudad Victoria, que no tienen que ir a Monterrey", expresó.

El director del Centro Oncológico Estatal de la zona norte en Nuevo Laredo, explicó que el Seguro Popular para cáncer, no tiene distinción si es de otro estado, por lo que los hospitales de Nuevo León, toman los casos y los dan de alta en el servicio de gastos catastróficos, pero si el paciente por otras cuestiones ya no puede ir a Monterrey y quiere seguir en los hospitales de Tamaulipas, ya no se puede atender porque se dio de alta en Nuevo León.

NOTICIAS RELACIONADAS ´El cáncer llegó a su vida´

Cáncer:

>Es más sencillo el diagnóstico en el hombre y la mujer

>En Tamaulipas hay dos Centros Oncológicos, uno en Nuevo Laredo que tiene funcionando cinco años y otro en Ciudad Victoria, el cual tiene muchos años.