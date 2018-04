Tiene Talavera hambre de títulos

Metepec, Edomex

Alfredo Talavera afirmó que Toluca tiene hambre de ganar una Final, instancia a la que no llegaba desde hace cuatro años.

El guardameta choricero, quien fue el héroe en la Semifinal de la Copa MX contra Zacatepec al atajar dos penales, celebró que los Diablos vuelvan a una serie por el título tras la disputada en 2014 con Cruz Azul en la Concacaf Liga de Campeones.

“Contentos, con mucha hambre de ganarla, tuvimos una Final con Cruz Azul y no se dio, increíblemente. Ahora estamos en otra instancia, una Final más, pero con mucha gente nueva y gente que viene a aportar y que lo ha hecho muy bien”, comentó Talavera.

El guardameta choricero reconoció que sufrieron más de la cuenta ante el equipo de la Liga de Ascenso y que la serie de penales le recordó la Final del Bicentenario 2010, en la que una atajada suya le dio a Toluca su campeonato de Liga más reciente.

“Pareciera que no tenía que ser así, pero sabemos que cualquier equipo le puede ganar al que sea, al estar en esas instancias hicieron algo para merecerlo. No lo hicimos, me refiero a menospreciar al rival”, señaló.

“Me recordó mucho el 2010, y contento. Esperemos (que la Final) no sea tan cardiaca como aquella vez, pero la verdad el equipo está preparado para cualquier eventualidad, tiene la capacidad para poder remontar el marcador que sea”.