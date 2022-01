Tiene Silvia demencia

Tras ese episodio, los rumores sobre la salud de la actriz se volvieron centro de atención. Incluso, la revista "TV Notas" dijo que Silvia Pinal podría tener Alzheimer.

"Claro que no tiene Alzheimer, no tiene ningún problema de salud fuera de los problemitas que vienen con la edad. No es una demencia senil. Mi mamá es la mujer de 90 años más sana que conozco", dijo Enrique Guzmán Jr.

Lo malo es que Alejandra Guzmán contrajo nuevamente la enfermedad producida por el SARS-CoV-2. De acuerdo con la tarjeta informativa de su mánager, se sabe que tiene síntomas leves y su estado de ánimo es bueno.