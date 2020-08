Tiene Río Bravo, 36 casos activos de coronavirus

Río Bravo.- El municipio de Río Bravo, actualmente de forma oficial, cuenta con menos de 40 casos activos, lo que había motivado a que las autoridades de salud, decretaran Semáforo Amarillo para la segunda mitad de agosto.

No obstante que en el más reciente corte informativo de la Secretaría de Salud, indicó que se vuelve a Semáforo Anaranjado, lo que provocó reacciones en ciudadanos de este municipio.

Lo anterior ha generado opiniones acaloradas, pues las cifras oficiales para Río Bravo, señalan que solo hay 36 casos activos de forma oficial, sin contar, quienes contagiados de COVID 19, se recuperan en sus casas y se atienden con médicos particulares, sin notificar a las autoridades de salud, por lo que no ven justificado el color anaranjado.

Blanca Izaguirre, estilista de la localidad, dijo que "pero abrieron antros no necesarios, ¿qué no estaban inspeccionados al 50 por ciento?, a nosotras si nos checan horarios y medidas y no creo a ellos los hayan checado, vi imágenes de antros a reventar y gente sin cubre bocas", fustigó Izaguirre.

María García, precisó "estábamos bien como estaba, pero se pusieron abrir antros y negocios no esenciales, esto era de esperarse".

Los números de la propia secretaría, provocan la inconformidad, pues en el más reciente informe, se precisa que no han habido casos nuevos, ni decesos.