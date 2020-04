Tiene Reynosa 38 respiradores para casos de Covid-19

La Comisión edilicia de Salud del Ayuntamiento de Reynosa informó que existen 38 respiradores disponibles para los pacientes diagnosticados con el nuevo coronavirus Covid-19, ubicados en tres unidades de atención.

El Hospital General Regional del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 270, considerado como el único capacitado para enfrentar la pandemia en esta frontera cuenta con 21, la Unidad Médica de Atención Número 15 tiene 11, mientras que el módulo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) de la colonia Ferrocarril Centro cuenta con 6.

"Hicimos un recorrido hace un par de días por los hospitales de esta región y constatamos los números, sabemos que algunos ventiladores ya se usaron para pacientes, que incluso gracias a estos se lograron recuperar, pero otros están en observación", dijo María Elena Blanco Chávez, de la Comisión de Salud.

Mencionó que el uso de respiradores se permitirá para cualquier paciente diagnosticado con Covid-19 sin importar su afiliación médica, al existir un convenio de colaboración entre IMSS e ISSSTE.

Aunque la instrucción que tienen las autoridades es que solo se utilicen en los que presentan complicaciones graves.

En los conteos no aparecen los equipos adscritos a hospitales privados, ni al Hospital Materno Infantil, tampoco de la Jurisdicción Sanitaria 4. "Los datos privados no han sido proporcionados, en el área pública sabemos que el Materno no tiene y bueno en la Jurisdicción no hay áreas para hospitalización", insistió Blanco Chávez.

Adelantó que el Ayuntamiento podría destinar una parte de los 11 millones de pesos del Fondo de Contingencia destinado al rubro de la salud para la adquisición de nuevos ventiladores.

"Es algo que estamos analizando, este recurso tiene que utilizarse para comprar insumos médicos, hemos pedido módulos sanitizantes pero por lineamientos sanitarios se tuvieron que cancelar, entonces será necesaria una reinversión, además de tener cubrebocas, guantes, trajes aislantes", consideró.

Hasta los últimos conteos en Reynosa aparece en los primeros lugares de contagio al sumar 20 casos confirmados, cifra hasta ayer por la tarde, misma que seguirá en aumento.

SE RESERVAN

Ocultan la información

Autoridades de Salud en Reynosa aseguran que sí hay ventiladores para atender casos de pacientes con Covid-19 y con neumonía atípica, sin embargo no saben decir la cantidad precisa.

El titular de la Jurisdicción Sanitaria IV Omar González Cepeda, entrevistado al respecto, dijo que "sí hay pero no tengo el dato sobre cuántos son los que se tienen".

Por su parte, Carlos Acosta Peña, director del Hospital General, tampoco hizo saber cuántos tienen en el nosocomio que dirige.

Myrna Cantú Almaguer, directora del Hospital Materno Infantil dijo no estar autorizada para brindar esa clase de información.

Los respiradores que se tienen son insuficientes de acuerdo al Sector Salud estatal.