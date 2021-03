Tiene Rayadas un as escondido

A sus 17 años la delantera albiazul ha marcado 8 goles y está convertida en una de las revelaciones de la Liga MX Femenil, es el as bajo la manga que tiene el director técnico Héctor Becerra para el Clásico Regio Femenil.

"Estoy muy contenta con todo el proceso que he tenido, de lo mucho que he mejorado día a día y espero seguir mejorando y aportarle al equipo", compartió sonriente la joven sinaloense.

Aunque en su tierra el futbol no está tan arraigado, recuerda que su papá se pasaba los fines de semana viendo los partidos y, aunque no le gustaba, poco a poco cambió su percepción del deporte en el que ahora brilla.

"Yo me molestaba de que ´papá, ya, ve otra cosa´, y poco a poco me fui acercando a él. Tuve que salir de Culiacán, porque no se da mucho el futbol y me fui a Tijuana", contó Aviléz.

Aylin ya es parte de una de las generaciones doradas que el futbol femenil en México ha dado, pues fue parte del Tri Sub 17 que alcanzó la Final del Mundial Uruguay 2018.

"Ha sido la mejor experiencia de mi vida hasta el momento", reveló.

Pero esta semana sólo piensa en ganar el Clásico.

"Tenemos tiempo sin un Clásico, que lo disfruten, de nuestra parte van a recibir el mejor esfuerzo para lograr sacar estos tres puntos", prometió.