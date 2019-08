Tiene Puerto Rico Gobernador... por ahora

Cd. de México (02 agosto 2019).- En punto de las 17:00 horas, tiempo local, Ricardo Rosselló abandonó el poder en Puerto Rico y lo dejó en manos de su nominado a Secretario de Estado, Pedro Pierluisi, en una decisión que más que tranquilizar a la isla suscitó encono.Pierluisi asumió como Gobernador luego que su nominación como Secretario de Estado fuera avalada en la Cámara de Representantes con 26 votos a favor, 21 en contra y una abstención.

No obstante, su ratificación en el Senado se votará hasta el lunes 5 de agosto.



La juramentación de Pierluisi se basa en una enmienda de 2005 a la ley de sucesión de Puerto Rico, según la cual, el Secretario de Estado no tiene que ser confirmado por ambas cámaras del Congreso para reemplazar al Gobernador de manera permanente.



Sin embargo, el funcionario dijo que ante las dudas en las interpretaciones de la Constitución dará oportunidad al Senado de refrendarlo o no en el cargo.

"Si no se ratifica mi incumbencia, la Secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, segunda en la sucesión, está en disposición de asumir", declaró en conferencia de prensa.



El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, miembro del partido de Rosselló y al que algunos habían sugerido como sucesor, criticó al Gobernador saliente por haber nombrado a Pierluisi, e insinuó que combatirá la designación.



"Nunca se arrepintió de nada. No respetó el reclamo del pueblo. De hecho, se burló, utilizando nuevos cómplices", dijo Rivera Schatz sobre Rosselló.



"Nadie debe perder la fe. La ley, el orden, la moral y el bien común prevalecerán".



Cientos de manifestantes marcharon ayer hasta la residencia del Gobernador, La Fortaleza, golpeando cacerolas y tambores, y entonando el himno nacional.



Los inconformes expresaron su disgusto con el proceso de sucesión y los vínculos de Pierluisi con la Junta Federal de Control que ha promovido recortes al gasto público de la isla.



"Ninguna de las opciones es lo que el pueblo eligió, ni lo que el pueblo quiere, ni lo que el pueblo se merece", expresó Bryan Carhu Castro Vega, un estudiante universitario de 21 años, quien dijo estar decepcionado.



"La juramentación como Gobernador de un nominado a Secretario de Estado que no completó su proceso de confirmación constituye un acto atroz de secuestro de la Constitución vigente de Puerto Rico que deberá ser corregido por la pronta atención del Tribunal Supremo", apuntó, por su parte, el presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR), Edgardo Manuel Román.



El Senado sesionará sobre Pierluisi el próximo lunes, 5 de agosto, a las 15:00 horas, tiempo local.