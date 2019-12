Con 85 años recién cumplidos, el maestro Armando Manzanero, uno de los compositores más importantes en América Latina, dijo que tiene presente a la muerte y por ello es que procura disfrutar los días contrarios a ella.

"Para ser un maya, tengo una edad normal, una edad correcta. Pero cuando ya se tienen esos años, dicho de manera coloquial, se espera cualquier bomberazo. O dicho a manera de pueblo, uno ya tiene el zopilote parado en el hombro derecho y cualquier cosa puede pasar", declaró ante la prensa.

"Tengo presente a la muerte y sé quién es, por eso disfruto los días que sean contrarios a ella. La muerte es una persona amante de todo el mundo, nos guste o no nos guste, pues las amantes, en la vida real, siempre tienen todo bien puesto y bonito", subrayó entre risas.

El compositor de éxitos reconocidos a nivel mundial como Somos novios y Contigo aprendí, destacó que la raza maya es muy fuerte, de ahí su longevidad. Sin embargo, también le debe su buena salud a la disciplina que tanto odió cuando era niño.

"Mi padre me imponía, me hizo ser una persona muy productiva. La puntualidad también la tengo, pero el mejor de los privilegios es que no soy dormilón", platicó quien acaba de ser reelecto como presidente del Consejo Directivo de la Sociedad Nacional de Autores y Compositores México (SACM).

Recordó que en sus inicios musicales conoció a personas con ciertas adicciones, mismas que no fueron de su interés. "Yo nunca tuve ese problema. No vamos a decir que soy una maravilla por eso, pero no se me dio el querer tener cosas que no".

Lo que sí se le antojó fue: "Tomar un buen vino y un buen tequila. Hubiera querido hasta lavarme la boca y los dientes con cerveza, pero lo controlé porque sabía que tenía que cuidarme".