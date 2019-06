Tiene premier mundial

Los Ángeles, California.

El próximo 14 de junio llega a las pantallas la película "Toy Story 4", una de las más esperadas del año.

La noche del martes, se llevó al cabo la premier en el Capitán Teatro de Los Ángeles, California, con la presencia de realizadores y las estrellas que prestan su voz a los personajes.

DESFILE DE ESTRELLAS

Josh Cooley (director), Mark Nielsen (productor), Jonas Rivera (productor), Andrew Stanton (guionista) y Stephany Folsom (guionista) desfilaron con emoción en la alfombra roja.

También asistieron Randy Newman (compositor) y Chris Stapleton ("The Ballad of the Lonesome Cowboy") desfilaron por la alfombra más que emocionados y confiados en que esta nueva entrega cautivará al público del mundo.

La alfombra roja vivió sus mejores momentos con la presencia de Tom Hanks, Tim Allen, Annie Potts, Tony Hale, Keegan-Michael Key, Madeleine McGraw, Christina Hendricks, Keanu Reeves y Ally Maki, entre otros.

LAS CRíTICAS

Después de la premiere, las criticas por parte de los expertos no se esperaron y dijeron:

"Toy Story 4 es súper satisfactoria y presenta uno de los momentos más divertidos y emocionales de toda la franquicia. Se apoya bastante en los nuevos personajes y te sorprenderá al final. Y sí, hay grandes momentos durante los créditos (aunque no hasta el final). #ToyStory4", Rob Keyes de ScreenRant.

"#ToyStory4 tiene tiene un final tan encantador, cálido y desgarrador como Toy Story 3. Entre las genuinas y auténticas risas (gracias, Duke Caboom) hay una historia que tiene el corazón por el que Pixar es conocido. La amo", Alisha Grauso de Forbes.

"#ToyStory4 va al infinito y más allá. Tira de las cuerdas del corazón desde el inicio y no se detiene. Los nuevos personajes encajan perfectamente y los viejos personajes conocidos tienen tiempo para brillar", James Viscardi de Comicbook.

"Una de nuestras editoras ya vio #ToyStory4. Aquí está su reacción inmediata: ´Toy Story 4 es mucho más divertida y fácilmente la más divertida de las cuatro películas. Totalmente recomendada´", CinemaBlend.

"Estás sentado allí, preguntandote si Keanu Reeves es bueno en TOY STORY 4. Te lo voy a decir, sinceramente... KEANU REEVES es grandioso en TOY STORY 4», Russ Fischer de Marquee L.A.

El Keanu Reeves, prestó su voz para el nuevo personaje "Duke Caboom".

Estelares de la historia

En ´Toy Story 4': Woody, inicia una gran aventura al rescate de Forky su amigo, siendo por tanto los protagonistas principales de esta película y fueron ellos quienes también estuvieron dado bienvenida a los invitados a la premier mundial.

BIENVENIDA. Los personajes de "Toy Story 4" dan bienvenida a la alfombra roja.

KEANU REEVES.

FOTOS DEL RECUERDO.

TOM HANKS.