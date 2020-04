Tiene NY récord de muertes por virus en 24 hrs

El total de casos desde que se originó el brote asciende ya a 102 mil 863 infectados y un total de dos mil 936 muertos, con lo que el estado ya concentra el 45% de los decesos reportados en Estados Unidos y el 42% de los infectados.



Cuomo informó que firmaría una orden ejecutiva que otorgaría al estado el poder de confiscar y redistribuir ventiladores, máscaras y otros equipos médicos de hospitales y compañías del sector privado que no los necesitaban de inmediato.



"No voy a dejar que la gente muera porque no redistribuimos los ventiladores. La curva continúa subiendo. Estas instituciones recuperarán su ventilador o se les reembolsará", precisó el Gobernador tras informar los más de 10 mil nuevos casos en un solo día.

De acuerdo con The New York Times, al menos uno de cada seis policías de la ciudad está enfermo o en cuarentena, en un momento en que se les ha pedido a sus 36 mil oficiales hacer cumplir las reglas implementadas para evitar la propagación.