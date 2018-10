Tiene nuevo dirigente asociación de ISSSTE

La Asociación Prodignificación Jubilados y Pensionados del ISSSTE, tiene nuevo líder, por lo que ahora ocupa la representación, Santos García Ruiz.

La elección se llevó en presencia del comité estatal, que avaló los resultados y en presencia de los agremiados.

Tras el fallecimiento del profesor, Odilón del Ángel Calles, se presentó la planilla única denominada de Unidad, Trabajo y Respeto, la cual va a permanecer tres años para posterior dar paso a otro nuevo comité.

"Son compañeros que yo observaba que tenían mucho entusiasmo por colaborar en las actividades sin tener nombramiento y los fui invitando cada uno para hacer el cambio porque la convocatoria llegó desde México, yo tengo una trayectoria de más de 10 años de ser gestor de la asociación, el profesor Odilón me decía no pierda los contactos en Victoria ni aquí y nos los perdí eso me permitió que en el año que estuvo ausente todos los problemas se resolvieron", dijo Santos García Ruiz.

LOS RETOS QUE SE HEREDARON

El nuevo dirigente de los jubilados del ISSSTE, explicó que el reto ahora es corregir el problema que se dejó en el área de tesorería.

"No espera mucha responsabilidad, hay problemas en el problema de la contabilidad porque el profesor en los últimos años de su gestión ya no tenia ni siquiera comité, el nombraba a quien crea necesario pero lejos de los lineamientos de los estatutos por lo que había una dos o tres tesorerías, nos deja esa situación que habría que corregirla", recalcó.

Además otra de las cosas, es que no encuentran documentación que diga en que condición está el edificio.

"Hay mucha correspondencia vamos a tratar de en presencia de alguien de su familia ir checando documento tras documento, fueron muchos años y poca la información que tuvimos", recalcó.

Santos García Ruiz, comentó que son 795 agremiados, lo que representa tener la asociación más grande de jubilados de Tamaulipas.

"Vamos a seguir pendientes de los reglamentos del ISSSTE, de la atención del ISSSTE para nosotros y del apoyo que nos brinde el SNTE, estamos trabajando juntos porque el aumento que tengan los trabajadores de la educación se refleje en nuestros sueldos", finalizó el nuevo líder.

El ahora dirigente, recordó al profesor, Odilón del Ángel Calles, como una persona de gran trayectoria, que les enseñó muchas cosas y que dejó una experiencia formidable.

"Yo lo acompañe y eso lo supo la gente y todo mundo estuvo de acuerdo en que yo lo representara en esta ocasión", finalizó.

Planilla de: Unidad, trabajo y respeto

>Presidente: Santos García Ruiz.

>Suplente: Marco Aurelio Serna Magallanes.

>Secretaría de organización: Cira Lidia López.

>Suplente: Carmen Maricela Lomelí Gutiérrez.

>Secretaría de Actas y Acuerdos: Yolanda Macarena Hernández Abad.

>Suplente: Dora Ma. Robledo Figueroa.

>Secretaría de Finanzas: Esperanza Flores Lizalde.

>Suplente: Grisel Marlen Villanueva Duberney.

>Secretaría de Acción Social y Cultural: Gloria Elva Álvarez Mata.

>Suplente: Narcedalia Carrizales Soto.

>Secretaría de Prensa y Propaganda: Hilda Guadalupe Ortíz Castañeda.

>Suplente: María Teresa Reyes Rodríguez.

>Secretaría de Asuntos ante el ISSSTE: María Guadalupe García Hernández.

>Suplente: Alba Leticia Gaona Gómez.

>Secretaría de Asuntos ante el ISSSTE (Federalizados): Francisco Cortez Navejar.

>Suplente: Yubani Ríos de la Paz.