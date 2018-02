Tiene nuevas fechas

Este mes dile a Demi Lovato que la amas y qué mejor forma de hacerlo que asistiendo a alguno de sus conciertos.

La cantante está lista para regresar a los escenarios con su gira mundial Tell Me You Love Me, que iniciará el lunes 26 de febrero en San Diego, California.

Demi tomó su cuenta de Instagram para compartir nuevas fechas con sus más de 65 millones de seguidores junto a una candente foto.

Ciudad de México