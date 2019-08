¡Tiene Martha gran preparación!

Lima, Perú

La mexicana Martha Verdín aseguró que desde hace cuatro años, una vez que concluyó su asistencia en Toronto 2015, se ha preparado de la mejor manera para llega a la final en tenis de mesa en los Juegos Parapanamericanos Lima 2019.

"Me he preparado desde Toronto 2015. He practicado, pero el tenis de mesa ahora está muy complicado por las variantes que hay. Es difíciles de saber todo. Aquí estamos entrenando, compitiendo y aprendiendo cada vez más", indicó.

Al final del juego, en el cual venció 3-2 a la colombiana Manuela Guapi en la primera fecha de la ronda de clasificación, la competidora mencionó que se debe tener cuidado de los rivales, ya que algunos son nuevos y están con mejor nivel.

Verdín agregó que la experiencia que tiene puede ser un factor determinante para llegar a la final, pero se debe estar concentrada para no perder en los momentos complicados y saber resolver los puntos importantes.

"Enfrentarme con varias rivales me da mucha más experiencia y ver en qué se debe corregir. En el entrenamiento no se aprende tanto sino en la competencia. Cuando los nervios se hacen presentes, ahí es donde uno debe controlarse más", abundó.

En cuanto a su asistencia en Lima 2019, la tenista apuntó que es una experiencia más en su carrera deportiva, "siempre estaré feliz de representar a mi país porque todos nos apoyan. Se siente bonito y más cuando una va ganando los partidos".