Tiene Luis Fernando Tena toda la ilusión en Chivas

En sus primeras palabras como entrenador de Chivas, Luis Fernando Tena, aseguró que llega con toda la ilusión de hacer cosas importantes con el club, del cual dice saber todo lo que representa.

"Una gran alegría de estar aquí, con la ilusión de hacer cosas grandes y de poder aprovechar al máximo este buen plantel que tenemos", dijo en un video publicado en las redes del club tapatío.

"Cuando me dijeron la posibilidad de dirigir a las Chivas pues casi doy dos maromas en el aire, y eso de la pura posibilidad, y ahora y ahora que gracias a dios se concreto tengo la ilusión. Tenemos un buen plantel, una afición que impulsa y un club que respalda y apoya en todo pues tengo que tener la ilusión y optimismo de que vamos a hacer cosas muy importantes en esta institución".

Tena sabe que es un fenómeno social porque jugó ahí en los 80.

"Estoy feliz de vivirlo ahora como director técnico", dijo, agregando que trabajará muy fuerte para darle alegría a la afición porque sabe lo que representa el equipo.

"Manejar a puros mexicanos es una ventaja porque entre ellos se llevan muy bien, se entienden bien, este equipo juega con intensidad, siempre lo hace así. Percibo a la distancia, un buen vestidor, uno unido".

El entrenador mexicano agregó que entiende que tiene nada de tiempo, pero aún así ya se saborea el Clásico Nacional ante el América, el cual se disputa este sábado.

"La verdad no tenemos tiempo y tenemos que jugar ya y ganar puntos ya (...), es trabajar a marchas forzadas, pero el equipo no está mal.

"Qué alegría y ya me visualizando entrando al Estadio Azteca y que esté lleno, con muchos chivas y que nuestro equipo transmita esa alegría, el entusiasmo, la energía por jugar. Ya me lo estoy saboreando y me estoy emocionado", declaró.