Tiene inflación su menor nivel en 12 quincenas

Cd. de México

Eso lo muestran las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), al tiempo que indican que la variación en los precios consumidor de los primeros quince días de diciembre de 2020 fue resultado principalmente de un incremento de 0.52 por ciento quincenal en el índice de precios subyacente, dado que el no subyacente observó un retroceso. La subida quincenal en el indicador de precios subyacente se dio como resultado de los aumentos en mercancías de 0.77 por ciento de la mano de las no alimenticias y en los servicios de 0.24 por ciento. Así, la tasa anual del índice de precios subyacente fue de 3.81 por ciento contra 1.45 por ciento en el no subyacente, luego de ésta última bajara 0.23 por ciento en la primera quincena del último mes del año en curso.

Cabe mencionar que los grupos que se excluyen en el indicador subyacente son agropecuarios, energéticos y tarifas autorizadas por distintos órdenes de gobierno. Las variaciones en el INPC superaron a las cifras del consenso de Bloomberg, el cual anticipaba 0.28 por ciento quincenal y 3.15 por ciento anual, aunque esto último resultó menor al objetivo del banco central local. La Junta de Gobierno del Banxico estableció que a partir del año 2003, la meta permanente de inflación sería una variación anual del INPC de 3 por ciento y definió un intervalo de variabilidad de más/menos un punto porcentual alrededor de ella.

La información del Instituto deja ver que en el caso de los componentes del índice de precios no subyacente destacó la reducción quincenal de 1.08 por ciento en los precios de los productos agropecuarios, la mayor en 13 quincenas. En contraste, los precios de los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno ascendieron 0.42 por ciento en los primeros quince días de diciembre, pero a tasa anual disminuyeron 1.30 por ciento, en tanto, los agropecuarios avanzaron 5.31 por ciento.