Tiene gran fortuna, vive con sencillez

Con un centenar de películas en su haber, no ha parado de trabajar desde que comenzó su carrera hace casi medio siglo, lo que le ha hecho acumular fama y, sobre todo, fortuna. Pese a ello, su vida es bastante sencilla.



Su esposa, Jasmine Tan, ha contado en alguna ocasión que el millonario actor gusta de comer en puestecillos callejeros y que solo dejó de usar su viejo móvil Nokia con tapa abatible cuando este dejó de funcionar tras el uso.



La pareja vive en Hong Kong, ciudad natal del actor, donde no es raro verle usando el transporte público o haciendo cola en el cine para acudir a sus propias películas.



Nada de eso parece acorde con una persona cuya fortuna asciende a 713 millones de dólares. Pero a Yun-Fat el dinero no le interesa en demasía, según dijo recientemente en una entrevista con el Canal Cultura de la MBC, la televisión de Corea del Sur. Y la prueba es que tiene pensado donar todo cuando muera.



"El dinero no es algo que se tenga para siempre. Cuando llega el día de tu muerte, tienes que dejárselo a otros para que le den uso. No te puedes llevar el dinero que hay en tu cuenta corriente contigo cuando mueres", explicó el actor de origen hongkonés.



E protagonista de cintas como El Tigre y el Dragón pretende que la mayor parte de su fortuna vaya a obras de caridad, mientras que sus hijos sólo recibirán una pequeña parte.



Yun-Fat acumula una fortuna que le ha colado en más de una ocasión en todo lo alto de la lista de intérpretes mejor pagados de la revista Forbes; de hecho, en 2015 estuvo en el puesto número 24 gracias a los 20.5 millones de dólares que ganó entonces. Una posición que compartió con Russell Crowe y que superaba a la de otros nombres célebres de la industria, como George Clooney, Brad Pitt, Chris Evans o Chris Pratt.



La decisión es poco habitual en Hollywood, aunque cada vez más frecuente entre algunos millonarios. Por ejemplo, Bill Gates donó en agosto el 5 por ciento de su fortuna, más de 4 mil 500 millones de dólares, a obras de caridad; desde 1994, Bill y Melinda Gates han donado unos 49 millones de dólares hasta el momento.



El cofundador de Microsoft Paul Allen, fallecido el pasado octubre, dejó 23 millones que irán a parar a obras que financió a lo largo de su vida. También Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, ha afirmado que a lo largo de su vida donará el 99 por ciento de sus acciones, unos 49 millones, a la filantropía.



El actor ha participado en más de 110 películas y es todo un icono en Asia, donde alcanza una fama similar a la que han podido tener iconos del continente como Jackie Chan o Bruce Lee.



Hijo de un trabajador de Shell y de una limpiadora, nació en la isla de Lamma, frente a Hong Kong, y muy joven se mudó a la gran metrópoli, en la que empezó su carrera a los 18 años y pronto consiguió gran popularidad gracias a conocidas series de televisión.





Estrella internacional

En Occidente,se hizo conocido gracias a su asociación con el director John Woo, con quien ha rodado Un Mañana Mejor, en 1986, o Asesinos de Reemplazo, en 1998.La fama le llegó gracias a títulos como Ana y el Rey, junto a Jodie Foster (1999), y sobre todo por El Tigre y el Dragón (2000), ganadora de cuatro premios Óscar.Su participación en la tercera entrega de Piratas del Caribe generó polémica porque China decidió reducir el metraje y recortar 20 minutos de filme, dejando su media hora de aparición en apenas 10 minutos.China afirmó que se trataba de escenas "violentas", pero casualmente la mayoría de los cortes afectaban a la participación del hongkonés Yun-Fat.