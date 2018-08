Tiene ganas de regresar

Ciudad de México

Desde Colombia, donde realiza las grabaciones de "La reina del sur 2", Kate del Castillo reaccionó a las declaraciones del virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador en el sentido de que si regresa a México se respetarán sus derechos humanos. "Si tengo el apoyo del gobierno, que es lo que no he tenido, será increíble", fue una de sus expresiones.

El tema de Kate, quien prefirió el autoexilio en este sexenio, volvió a los reflectores cuando le preguntaron de su situación al presidente electo López Obrador.

"Desde luego que debe de procurarse que todos los mexicanos podamos actuar con absoluta libertad. Ella (Kate del Castillo) y cualquier ciudadano merece ser respetado", comentó AMLO.

"A mí me da mucha tranquilidad saber eso y que Andrés Manuel sea un presidente que vaya a respetar los derechos humanos, que se me respete a mí como ciudadana, como mujer y que me dejen en paz", comentó , a través del podcasts de "Neteando" con Kate y Jessica.

"Me dio miedo cuando vi algunas noticias sobre lo que dijo, por si era algo positivo o negativo, pero ya que lo leí me dio alegría. Quisiera estar en diciembre para pasar Navidad con mis papás en México. Tengo ganas de volver a mi país, regresar bien, sin miedo. Si tengo el apoyo del gobierno, que es lo que no he tenido, pues imagínate, para mí será increíble", añadió la actriz.