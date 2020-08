Tiene festejo 'hot'

Para celebrar sus 49 años de vida Thalía se puso muy "hot" y sorprendió a sus admiradores.

La actriz dejó con la boca abierta a sus 16.5 millones de seguidores al compartir sus fotografías en lencería y en actitud picaresca.

Para aprovechar el festejo, la también cantante, quien confirmó su participación en el concierto digital "Viva Broadway! Hear Our Voices" el próximo 1 de octubre, subió un par de imágenes en las que modela un coordinado de ropa interior y bata, que forman parte de la colección de su línea de ropa.

"¡Happy bday to me! Y así me agarra mi cumple, en un coordinado de bata y ropa interior de mi #thaliasodicollection a punto de salir, lanzando un Vinil de colección a los 10 años de #primerafila, sacando canción nueva esta semana 'La Luz', poniéndome bella con la paleta de maquillajes #Thaliaxmotives y divirtiéndome con los challenges que me mandan de #vivakids2", posteó la intérprete de "Amor a la Mexicana".

Como es su costumbre, la artista también mostró agradecimiento a los fans.

"¡QUÉ FELICIDAD TODO! Contenta, agradecida,@más fuerte que nunca, buscando una vida equilibrada, saludable, positiva y llena de amor. ¡Un año más de vida, celebrándolo en este año tan extraño y diferente, pero del cual saldremos más intuitivos y fuertes que nunca!.

"Gracias por tantas pruebas de amor y tantos regalos virtuales que me han hecho llegar. ¡Me hacen muy feliz! LOS AMOOOOO", escribió.