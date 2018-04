Tiene fe Cauteruccio en clasificación de Cruz Azul a liguilla

Pese a que apenas suma 3 goles en este Clausura 2018, Martín Cauteruccio se ve hasta diciembre en Cruz Azul.



El delantero aseguró estar tranquilo y desea cerrar con todo el domingo ante Veracruz.



"Tengo contrato hasta fin de año y mientras lo decida el técnico del club, seguiré", apuntó el charrúa en La Noria.



"Me siento bien, muy seguro, creo que es importante y más en esta etapa, terminar jugando".



"Caute" comentó que será un cotejo complicado ante los escualos pero tiene fe.



"Creo que va a ser un partido duro porque tuvieron esa tranquilidad de saber que ya se va a mantener y nosotros vamos a ir a ganar", agregó.



"Tengo mucha fe, obviamente que no es fácil, se tienen que dar 4 resultados, y ya no depende de nosotros".