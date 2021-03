Tiene el reynosense José Domínguez casta de campeón

El primer objetivo está cumplido pero ahora se preparan para seguir haciendo historia y poner más en alto el nombre de Reynosa.

"Obviamente hay que trabajar duro, nos pusimos metas más grandes y estamos muy comprometidos, estamos entrenando más duro porque vamos a representar a nuestro estado", indicó el camiseta número 23, quien admira al futbolista del Bayern de Múnich, Alphonso Davies.

Sin duda el apoyo de sus padres ha sido clave para poder triunfar en todos los deportes que ha participado desde niño.

"Heredé el gusto por el deporte de mi papá, me motiva mucho, desde chiquito estuve en varios deportes, empecé jugando beisbol, basquetbol, tenis, natación, ellos me apoyan, me llevan a los entrenamientos, no hay partido en que no tenga el apoyo de ellos", explicó.

José Carlos tiene casta de campeón dentro y fuera de las canchas. Ser futbolista profesional es algo que lo entusiasma, sin embargo, el título más importante espera ganarlo en la escuela de medicina.

"Son mis dos grandes prioridades, la escuela y el deporte, obviamente el sueño de todos los que jugamos es ser futbolista pero no creo que ese sea mi sueño principal, si se da pues adelante pero mi sueño más grande es ser un gran doctor", finalizó.