Tiene el portero reynosense Gerardo Gámez los guantes bien puestos

Gerardo Gámez Sánchez era un buen mediocampista, pero un día, en pleno partido se lesionó el portero y tuvo que entrar al quite. Su entrenador Jorge López le vio más talento bajo los tres postes y fue así que nació uno de los mejores guardametas que ha tenido la academia Atlas Reynosa.

"La primera vez que me puse de portero me metieron un gol pero ganamos, desde ese momento me gustó ser portero, recuerdo que en mi primer torneo ya jugando esa posición nos fuimos a penales en la final y me tocó atajar y salimos campeones", recuerda con emoción aquella primera prueba superada.

Tenía apenas 5 años de edad cuando comenzó a jugar, tardó 3 años en encontrar su lugar ideal en la cancha y fue entonces que se enamoró del futbol.

A partir de entonces los triunfos lo han acompañado, asegura que nunca ha sido goleado y como prueba están los trofeos de "Mejor Portero" además de un montón de medallas de campeón.

Gerardo es parte de una de las generaciones doradas del Atlas Reynosa, de esas que nunca se olvidarán, de hecho son los actuales campeones de la categoría 2006 de la Liga Municipal Universitaria de Futbol (LIMUFUT).

El tiempo vuela y ahora tiene 13 años. Ya no es un niño. Ahora el siguiente reto es buscar una oportunidad en las fuerzas básicas de un equipo profesional.

"Ha pasado un buen tiempo desde aquella vez que mi papá me llevo por primera vez a un equipo, ahora me gustaría ir a un equipo profesional, si se presenta la oportunidad la tomaría sin pensarlo", expresa el chamaco surgido del barrio de La Cañada.

El "Jerry" es un portero completo, igual puede descolgar balones por juego aéreo que salir jugando con los pies aunque confiesa que lo que más disfruta es lanzarse.

"Me gusta salir a cortar centros, también lanzarme, como fui jugador de cancha mucho tiempo pues tengo buen control con los pies". Por eso admira al arquero del Barcelona, el alemán Marc-André ter Stegen.

"Me gusta mucho como se lanza, como achica y como les habla a sus compañeros, me fijo mucho en lo que hace en cada partido", afirma.

Su calidad bajo los tres postes está comprobada y recientemente fue llamado como refuerzo para participar en la Quinta División con el América McAllen.

Como dato curioso, Gerardo conserva el número 5 que utilizaba cuando jugaba como mediocampista ya que le trae buenos recuerdos y algo de buena suerte.