Tiene el país a los Semefos saturados

Ciudad de México.

Los Servicios Médicos Forenses (Semefos) en el país registran una saturación de hasta 9 mil 200 cadáveres no identificados.

Además de la escasez de presupuesto, las autoridades reconocen que no existen criterios homologados para la conservación de los cuerpos y sin espacios en panteones.

De acuerdo con el último diagnóstico elaborado por la Secretaría de Gobernación en 2019, en México existen 263 anfiteatros con una capacidad instalada para almacenar 5 mil 171 cuerpos, pero están rebasados por casi 3 mil cuerpos.

Hasta el primer trimestre del año pasado, en planchas, refrigeradores y contenedores de los Semefos del país se contabilizaron 8 mil 116 cuerpos sin identificar.

"Los Semefos y Servicios Periciales de la mayoría de las entidades federativas identifican mensualmente menos del 20 por ciento de los cadáveres que ingresan", se alertó en el estudio de Gobernación.

Lo anterior, aun cuando los anfiteatros no fueron solicitados para los miles de fallecidos por Covid-19, debido a que estos cuerpos no requieren de embalsamado o de peritajes.

Al primer bimestre de 2020, la cifra de cadáveres no identificados se elevó a unos 9 mil o 9 mil 200, de acuerdo con estimaciones de la Fiscalía General de la República (FGR).

La saturación de los Semefos va aparejada con el aumento de homicidios dolosos en el país. En 2017 se contabilizaron 28 mil 871 víctimas de asesinato; en 2018, 33 mil 743, y 2019 cerró con 34 mil 608 cuerpos.

En contraste, los presupuestos para la adquisición de tecnología e infraestructura de los Semefos no han sido estables.

En 2018, los Semefos del país fueron dotados con 538 millones 772 mil pesos, 21.27 por ciento más que en 2017, cuyo monto ascendió a 442 millones 486 mil pesos.

Sin embargo, para 2019 el gasto apenas aumentó en 14.72 por ciento al otorgarles 618 millones 96 mil pesos.

Un estudio elaborado por la FGR en 2020, indica que la contienda electoral y el cambio en la Administración federal en 2018 impactó en un menor presupuesto para los anfiteatros a nivel nacional.

La Fiscalía criticó que aunque en 2019 el Comité Nacional de Genética aprobó el Formato para el Ingreso de Perfiles Genéticos a la Base de Datos CODIS (Sistemas de Índice Combinado de ADN), éste aún no se ha concretado.

Los recursos dotados a los Semefos apenas han servido para la compra de productos básicos cómo reactivos, productos químicos y prendas de protección personal.

"No hay infraestructura para pruebas periciales, no hay personal capacitado, no hay criterios homologados para conservación de cuerpos, y tampoco hay panteones forenses o las llamadas osteotecas para conservar restos no identificados. Este problema podría ser resuelto con recursos", expuso a REFORMA un perito forense de la FGR.

Estados como Guerrero, Chihuahua, Sinaloa, Baja California Sur o Tamaulipas invirtieron en la ampliación de laboratorios o panteones forenses, software, tecnología y vehículos.

En 2019, las entidades que menos invirtieron son Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Morelos y Veracruz, las últimas cuatro gobernadas por Morena.

El Semefo de Aguascalientes pasó de 8.4 millones en 2018 a 3.6 millones de pesos en 2019; Chiapas de 18.8 a 17.3 millones; Morelos de 23.9 a 19.8 millones, y Veracruz cayó de 15.4 a 12.5 millones de pesos.