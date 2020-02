Tiene Edgar Melhem S. encuentro con militancia

Valle Hermoso, Tam.

Edgar Melhem Salinas, presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en Tamaulipas, sostuvo un encuentro con la militancia del PRI en Valle Hermoso.

Fue a las 18:00 horas del viernes que el líder del PRI en el Estado, arribó por primera vez como tal, a esta comunidad, en donde se reunió con militantes del partido y a quienes llamó a la unidad.

Acompañado de cuatro ex presidentes municipales, de la Presidenta del Comité Directivo Municipal del PRI Rosy Pesina y de militantes del partido, el licenciado alzó la voz en contra de los movimientos que a nivel federal dijo han afectado a quienes menos tienen.

Dijo también que sabe que Valle Hermoso padece de un grave problema en cuanto a la atención de obras sociales públicas, por lo que pidió sumar esfuerzos y trabajar por lo que viene a futuro, refiriéndose a las próximas elecciones.

Al ser cuestionado, si no tenía ningún problema de estar acompañado de dos ex presidentes municipales que aún no tienen sus cuentas aprobadas por el Congreso del Estado, en referencia a José Luis Hernández Castrellón y Daniel Torres Espinoza, dijo que para él es tiempo de sumar y no de restar y aseguró que los ex presidentes ya están trabajando en su asunto cada uno de ellos.

Dentro de los temas que Melhem Salinas trató con su militancia, se abordó el del Instituto de Salud para el Bienestar, los recortes en el apoyo al campo, la problemática en cuanto a estrategias para el desarrollo industrial y otros más.

Asimismo, informó que para el próximo día nueve de febrero, saldrá la convocatoria para ele6a los próximos delegados estatales del PRI, dijo que en Valle Hermoso habrá de 10 a 15 delegados, mientras que para el 19 del mismo mes, saldrá la convocatoria para la elección de los Presidentes de los Comités Directivos Municipales, ahí dijo: "no le daremos vacaciones a Rosy Pesina".