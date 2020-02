Tiene detenida largo historial delincuencial

McAllen, Tx.

Largo listado de delitos tiene en su historial Erika González Zúñiga, la mujer que fue detenida la semana pasada por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos, ICE, en la corte del condado Hidalgo, según la información dada a conocer por las autoridades federales.

De acuerdo a lo destacado por las autoridades, González renunció a su audiencia de detención y permanecerá bajo custodia federal.

Según se señaló, durante las últimas dos décadas, González ha sido arrestada en por lo menos seis ocasiones, bajo diferentes nombres, o identidades. Los registros de la cárcel del condado de Hidalgo enumeran sus alias como Sonia, Benita y Brenda.

En julio de 2014, confesó haber robado cuatro pares de zapatos de una tienda Academy, y se declaró culpable de robo de bienes por menos de 1,500 dólares, destacándose que tenía dos condenas previas por robo, lo que convirtió el cargo en un delito de prisión estatal.

Su historial criminal también incluye condenas por conducir en estado de ebriedad, no identificarse y alterar los registros del gobierno.Ahora está acusada de reingreso ilegal luego de haber sido deportada a México el 29 de septiembre de 2014.

La Unidad de Operaciones de Fugitivos de Harlingen arrestó a Erika González Zúñiga en el juzgado del condado de Hidalgo el jueves, minutos después de que su hijo, Orlando Zúñiga Rodríguez, fuera sentenciado a 20 años de prisión por homicidio mientras se encontraba conduciendo intoxicado.

SEÑALA FISCAL

Incidente pone en riesgo relaciones

El arresto causó conmoción en el juzgado y provocó un debate sobre si ICE actuó o no de manera adecuada.

Según lo declarado por Nina Pruneda, una portavoz de ICE, los juzgados no se consideran ubicaciones sensibles, sin embargo, el fiscal de distrito del condado Hidalgo, Ricardo Rodríguez, dijo que el incidente puede dañar la relación entre la policía local y las personas que no están legalmente presentes en los Estados Unidos, pues víctimas y testigos que no están legalmente presentes en los Estados Unidos podrían no presentarse a un juzgado por el temor a ser detenidos por ICE.

Erika González Zúñiga.