Tiene Cruz Azul dos positivos de Covid-19

"En estas dos semanas que regresamos de Navidad el 26 (de diciembre) tuvimos 2 casos, porque tenemos la posibilidad de tomar antígenos, previo al entrenamiento tuvimos uno del staff y un sub 20, en el regreso de Año Nuevo el día 3 (de enero) tuvimos dos casos en los juveniles y después todos ok, y hoy tomamos antígenos y PCR y nos aparecieron dos casos más.

"Como mensaje es seguir cuidándonos, el tema viene complejo, todos son asintomáticos, no han tenido temperatura, pero de 48 horas a la fecha todo evoluciona, todo cambia y de un negativo cambias a un positivo cuando realmente no hiciste nada prohibido, estamos en alerta para que no se sumen los casos", declaró en conferencia.

La Máquina presentó ayer a tres de sus refuerzos y está a la espera de que hoy se dé la firma del volante mexicano Carlos Rodríguez. A pesar de ello, el estratega peruano aceptó que la plantilla es más corta en comparación con la del año pasado, por lo que subrayó el reto que tiene para el Clausura 2022.

"Nos tenemos que reinventar, creo que el segundo semestre no fue como esperábamos, eso está claro en cuanto a resultados, pero también en el rendimiento, en la dinámica, en lo que queríamos sorprender como equipo y no nos alcanzó, la idea es esa, hacer un equipo más agresivo, intenso.

"Si soy sincero y transparente para dos equipos vamos a tener que echarle mucha imaginación, creatividad, estamos justos, vamos a intentar acelerar el proceso de los jóvenes pero es algo que se habló con la directiva, no nos da para hacer dos equipos. No lo digo como pretexto porque esto en Cruz Azul no existe, pero sí sabemos que corremos ese riesgo", declaró.

Sobre las indisciplinas que Uriel Antuna presentó en Chivas, Reynoso confía en que no volverán a suceder, mientras que de los jóvenes Rodríguez y Erik Lira, aplaudió que mostraran hambre de crecer.

"Valoraba con Charly y Erik hicieron básicas en equipos importantes, hubiera sido cómodo para ellos quedarse, sumar objetivos, hacerse referentes y ellos a su corta edad apostaron por salir, porque son gente ambiciosa y ganadora y es lo que queremos siempre de nuestro lado", concluyó.