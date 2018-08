Tiene crisis financiera

Ciudad de México.- Aunque Charlie Sheen llevaba meses alejado de la polémica, un nuevo problema lo acecha: se ha negado a pagar la manutención de sus cuatro hijos por supuesta falta de dinero.

En 2002, el protagonista de "Two and half menW contrajo matrimonio con la actriz Denise Richards, con quien tuvo a Samantha y Lola, de 14 y 13 años respectivamente. No obstante, en 2006 la pareja se divorció. Dos años más tarde, el actor se casó nuevamente con la también actriz Brooke Mueller y con ella procreó un par de gemelos, Max y Bob de 9 años.

El problema que ahora enfrenta el polémico actor es que según él, le quedan menos de 10 millones de dólares en sus cuentas. Aunado a ello, Sheen asegura que es parte de la "lista negra de actores de Hollywood" y nadie quiere contratarlo.

-

CON PROBLEMAS DE INGRESOS

De acuerdo con algunos documentos judiciales obtenidos por la revista People, el actor tiene una disminución significativa en sus ingresos y ahora se encuentra en una crisis financiera extrema. Además de su responsabilidad como padre, Charlie también tiene problemas con Hacienda por una deuda de aproximadamente 4.3 millones de dólares.

La tragedia para el actor de 52 años de edad no termina ahí. La misma publicación afirma que tiene otras deudas por el servicio de mantenimiento a su jardín y alberca, por mencionar algunos.

Esta no es la primera vez que Sheen es señalado por un tema de este tipo. En 2016 Denise Richards ya lo había demandado por más de un millón de dólares. Para salir de ello, decidió vender algunas de sus propiedades y llevar una vida con menos pretensiones.

Para febrero de este año, el actor decidió poner a la venta su mansión de Beverly Hills en 9,999,999 millones de dólares. Sin embargo, todavía no tiene comprador.