Tiene Covid-19 ¡otra vez!

"Y sí, me dió Covid por segunda vez. Estoy bien, pero no bajen la guardia", escribió en Twitter.

El protagonista de Buscando a Frida tuvo coronavirus el año pasado y, en agosto, compartió un mensaje en el que alentaba a las personas a no esconder sus contagios por temor a ser discriminados.

Noticia Relacionada Listos para Marte

"Es hora de salir del clóset... tuve Covid. Ya estoy bien y les comparto esto porque he notado que mucha gente no lo dice. Es importante que hablemos de esto abiertamente y que no discriminemos a la gente por haber salido positiva o que no hablen por vergüenza", escribió aquella vez.

La primera ocasión fue asintomático, pero por las constantes pruebas a las que se somete para estar en un set de grabación se enteró de su contagio.

"Debe haber mucha gente caminando en el mundo asintomática, esparciendo el virus. Hay que seguirnos cuidando. Esto no está ni cerca de acabarse", agregó en agosto.

Al parecer, ese monitoreo ha servido para darse cuenta que está infectado otra vez.