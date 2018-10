Tiene confianza en el próximo gobierno

"Para el nivel de corrupción que presenciamos en este sexenio no hay palabras, no se qué adjetivo usar, me parece muy doloroso". Cecilia Suárez, actriz.

Morelia, México

Para el próximo sexenio será clave la presencia femenina en puestos importantes como las secretarías de Gobernación y Cultura, considera la actriz Cecilia Suárez.

Protagonista de "Sexo, pudor y lágrimas", la tampiqueña participó recientemente en la ONU con Spotlight, una iniciativa que busca erradicar la violencia contra las mujeres.

"Quiero pensar que como sexenio tras sexenio, se abre una página donde la esperanza sigue presente, hay cosas que me entusiasman del nuevo gobierno como la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que es un elemento crucial y ojalá le permitan trabajar. Creo que es necesario que haya una mujer en un puesto tan trascendente como ese, con la visión que tiene ella, con la trayectoria, con las luchas que ha cargado sobre sus hombros y eso me parece importante para un país con las problemáticas que tiene México", refiere.

Señala algo similar de Alejandra Frausto, próxima titular de la Secretaría de Cultura, a quien dice haber visto de cerca trabajar en Guerrero.

"Era muy sorprendente la entrega y las horas de trabajo que dedicaba a eso. Me parece una gran apuesta. Será interesante ver las perspectivas femeninas en puestos de ese calibre, algo que nos hace falta en este país desde hace tiempo", apunta.

LAMENTA RESULTADOS DE SEXENIO SALIENTE

La actriz está contenta de despedir al gobierno actual, de que ya se vaya, pues opina que ha sido un sexenio sumamente doloroso en todos los frentes. "Es lamentable, desde mi punto de vista", subraya.

Considera que en la nueva administración la igualdad tiene que ser uno de los principales ejes.

"En ese sentido, hay una mirada puesta en que la riqueza está mal distribuida en este país y es verdad, pero hay muchas cosas, no puedo concentrarme en un solo tema, la educación es muy importante. Como mamá me preocupa el país que se está dejando a los niños. A todos nos preocupa y no nada más porque tenemos hijos, sino porque hay un sentido de empatía y porque pueden ser mejores las cosas para un país tan maravilloso como este. Para el nivel de corrupción que presenciamos en este sexenio no hay palabras, no se qué adjetivo usar, me parece muy doloroso, no entiendo como teniendo el honor de guiar un país, se puede mirar eso desde ahí".

EL DIÁLOGO SERÁ IMPORTANTE COMO PAPEL DE LA SOCIEDAD

"Nos toca por muchas razones ser críticos y no sólo en poner un tuit, sino participar, actuar y sobre todo estar atentos, porque MORENA tiene todo el control de las Cámaras y estar muy abiertos al diálogo para que ese se mantenga. Hasta ahora han mostrado que escuchan, pero ya estando en las riendas del poder quién sabe qué suceda. Ojalá no suceda lo que siempre sucede y se mantenga abierto al diálogo, a lo que la gente está sintiendo y viviendo", resaltó.

La actriz alguna vez recibió la invitación a formar parte de las filas de partidos políticos, pero la ha rechazado tajantemente.

"No quiero ninguna relación cercana con ellos, no creo en lo que han hecho. Prefiero que mi trinchera sea básicamente como ciudadana sin estar ligada a nadie", dijo.

Sobre la participación de la cineasta María Novaro al frente del Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), Suárez señaló que siempre se ha platicado de que una perspectiva femenina hace mucha falta como país, pues hay muchas visiones de la masculinidad arcaica que se retratan en las películas y no de manera crítica, sino de manera que la preserva y disfrazada de crítica, la defiende.

"No veo muchos realizadores hombres que critiquen de fondo, que exploren la masculinidad aprendida socialmente en este país y es reiterativo el discurso del hombre que es protagonista rodeado de satélites hombres o de mujeres. Es un universo donde él, para ser el protagonista, debe no sentir, fregar al otro, ver a las mujeres como objeto, no hacer acuse de recibo de la presencia de niños y niñas, a un montón de modelos que requieren ser revisados, de verdad y a profundidad", finalizó.