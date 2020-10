Tiene Charlyn un nuevo reto

Charlyn Corral estará fuera de acción entre 6 y 8 meses, ya que se confirmó que sufrió la ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda durante el partido del sábado pasado donde el Atlético de Madrid enfrentó al Espanyol.

La goleadora tuvo que abandonar el encuentro al minuto 45 tras sentir un fuerte dolor en la rodilla, y más tarde le realizaron una resonancia magnética con la que se confirmó la lesión.

Apenas se disputó la jornada 1 de la Liga Española y la mexicana se perderá lo que resta del año, en espera de poder recuperarse para la segunda ronda.

"Este fin de semana quedó marcado para siempre en mi mente. Después de muchos años compitiendo en el alto nivel, hoy mi cuerpo decidió que era tiempo de parar", publicó en sus redes sociales.

En mayo, la delantera firmó una renovación de dos años más con el cuadro Colchonero y había expresado su deseo de regresar a una Champions League para buscar la revancha, ya que este año no pudo jugar los Cuartos de Final debido a que dio positivo a Covid-19.

"Pensaba que después de todo lo que hemos vivido durante estos meses, comenzar una nueva temporada sana y salva era algo para agradecer, sin embargo ese sentimiento me duró menos de 45 minutos ya que me retiré de la cancha con un fuerte dolor en la rodilla y después de la resonancia magnética me dijeron las palabras que cualquiera teme escuchar: ligamento cruzado roto", puntualizó.

En un mes el Atlético ha sufrido severas bajas, Hedvig Lindahl y Carmen Menayo fueron operadas de la rodilla derecha, Turid Knaal de la clavícula, y ahora Charlyn.