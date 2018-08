Tiene 'Canelo' más armas contra Golovkin

Ramón Álvarez considera que su hermano aumentó las posibilidades de ganar este combate a celebrarse el 15 de septiembre en la T-Mobile Arena de Las Vegas.

"Es una pelea muy dura, será muy equilibrada y no porque sea mi hermano, pero le veo más posibilidades a él ("Canelo") por la evolución que ha tenido en su boxeo, ha mejorado en sus movimientos de cintura, de piernas, ya no sólo se planta y se faja, ya boxea y eso le ayudará mucho para trabajar a "GGG", que nomás se planta y se va a los golpes duros", comentó "El Inocente".



"Va a trabajar más su condición (física), que vimos que fue lo que le falló en la pelea anterior y le va a exigir a "GGG" y no va a saber qué hacer en ese sentido".



Esta será la segunda batalla entre Álvarez y Golovkin, ya que el choque anterior acabó empatado también en la Ciudad del Pecado.



Golovkin expone los cetros Medianos del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y Federación Internacional de Boxeo (FIB).



Otra de las virtudes que ve Ramón en Saúl es que ahora es un boxeador más maduro.



Además, consideró que una victoria del tapatío lo pondrá, aún más, entre los más grandes del pugilismo nacional.



"De por sí ya lo vemos (actualmente) como el más grande en el boxeo mexicano y ganándole a "GGG" pasará aún más a la historia", apostó.



"Inocente" Álvarez (26-6-3, 16 KO's) regresará mañana al ring cuando enfrente al argentino Nicolás Luques (15-4-0, 5 KO's) en la Ciudad de México.



El pugilista de 32 años busca que este combate lo acerque a una pelea de campeonato, la cual podría llegar a finales de este año o a principios de 2019.



"Me encuentro en la mejor etapa de toda mi carrera, hay buenos planes y espero una oportunidad muy pronto, les he pedido peleas que me acerquen a un título mundial", dijo.