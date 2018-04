Tiene el Atlético boleto en sus manos

Cuando restan solamente 3 jornadas para que termine la fase regular del Torneo Clausura 2018 de la Liga Premier, el Atlético Reynosa tiene el boleto a la liguilla en sus manos. Luego de golear 4-0 a los Dorados UACH, Esteban Mejía resaltó que dependen de sí mismos para estar entre los 8 invitados a la fiesta grande por el ascenso.

“Es a las instancias que queríamos llegar, depender solamente de nosotros, fue importantísimo el triunfo del sábado y más como se dieron los resultados de los otros equipos, a pesar de que Tecos también ganó, creo que estamos muy cerca de lograr el primer objetivo que trazamos, está en nuestras manos y no vamos a dejar pasar esta bonita oportunidad”, afirmó el estratega.

Es la tercera goleada que receta el “Atleti” en casa y Mejía está contento ya que en las liguillas se necesita contundencia y su equipo la tiene.

“Contento porque se brindó el equipo y fuimos contundentes, se hizo lo correcto y la afición interpretó eso, me gustó porque la afición ya hace química con el equipo, fueron 4-0 y la otra vez fue 1-0 contra Tigres pero de igual manera intentamos agradar y ser ofensivos y la afición se da cuenta de eso, les gusta como juega el equipo y vamos a mantener esa idea”,

El único dolor de cabeza para los fronterizos sigue siendo jugar de visita, pero el técnico asume toda la responsabilidad de los malos resultados y dice que pronto encontrará la regularidad.

“He tenido que cambiar jugadores en algunos partidos por cansancio, éste equipo está diseñado para atacar y en varios partidos le dejamos la iniciativa al rival y el mensaje no fue claro de mi parte a los jugadores, no llevamos a cabo al cien la tarea que yo encomendé pero es culpa mía no tener la suficiente capacidad para convencerlos de como teníamos que plantear esos juegos”, argumentó.

Esteban ve muy cerca la liguilla y eso le emociona ya que su equipo ha ido de menos a mas en este torneo y confía en que llegarán en su mejor momento.

“Me preocupa porque no hemos sacado esos resultados, pero se puede corregir, pienso que mínimo deberíamos de estar tres puntos más arriba, estamos trabajando y lo importante es que vamos a llegar bien a la liguilla, vamos a llegar fuertes y sólidos”, aseguró.

El Atlético Reynosa visitará este fin de semana al Atlas en la jornada 15 y un buen resultado les daría prácticamente el boleto con dos jornadas más por disputarse.

“Buscaremos sumar aunque matemáticamente no estaríamos calificados porque quedarían dos partidos aún, pero hay equipos que se enfrentarán entre sí más adelante como Durango y Tecos, con un buen resultado que es ganar, prácticamente estaríamos calificados”, finalizó.