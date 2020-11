Tiene antojos cumplidos

Ciudad de México.

M ientras Raphael cantaba "Vida Loca" en un programa navideño, de hace casi 20 años, junto a su autor original, Francisco Céspedes, en su mente se prometía que algún día entraría a un estudio para grabarla.

La anécdota no es excepcional, pues el intérprete de "Yo Soy Aquel" ha coleccionado durante años un largo listado de piezas musicales a las que deseaba darles su estilo.

60 AÑOS DE TRAYECTORIA

Aunque tuvo que esperar décadas para darse el gusto, el español de 77 años pudo regresar a ese baúl de su memoria, donde halló inspiración Raphael 6.0, su nuevo disco, que sale mañana y con el que festeja 60 años de trayectoria.

"Cada vez que oigo una cosa que me gusta, la guardo, porque sé que la voy a cantar algún día. ¿Qué mejor que un aniversario mío?

"Se sale de lo normal, de lo habitual. Si fuera a grabar canciones escritas para mí, sería un disco más. Aquí me he pegado el gustazo de cantar lo que yo he querido y a mi manera", explicó el cantante en entrevista exclusiva.

En febrero, Raphael arrancó su álbum, compuesto por 13 canciones, como "Se Nos Rompió el Amor" y "Frente a Frente" de Manuel Alejandro, así como "Lucha de Gigantes", que considera un homenaje a Antonio Vega, con quien no pudo coincidir.

Pese a que muchos de los temas, como "Me Olvidé de Vivir", son clásicos popularizados por artistas tan respetados como Julio Iglesias, el "Divo de Linares" no se ha dejado intimidar por otras voces.

"Cuando era crío, tenía yo 18 años, entré en mi casa discográfica para grabar un disco navideño. Todas eran canciones andaluzas que conocíamos todos los españoles, y estaba ´El Niño del Tambor´, pero me dijeron que esa no la grabara.

"Frank Sinatra la acababa de grabar en inglés y, a los pocos años que tenía, le dije al director artístico: ´¿Yo qué tengo que ver con ese señor? ¿La canta Sinatra? Bueno, no le voy a hacer daño´. Y fue el éxito más fuerte que yo he tenido", recordó.

HIMNO ANTE PANDEMIA

La última canción de su material es "Resistiré", composición de 1988 revivida como himno ante la pandemia de Covid- 19.

Pero Raphael aclara que su inclusión es una coincidencia: cuando escuchaba el tema de El Dúo Dinámico, lo que venía a su mente era la petición añeja de su esposa de que la grabara.

"Ella sólo decía: ´Ya, pero cántala´. Venía el próximo disco y me preguntaba si ahora iba a cantar ´Resistiré´. La respuesta era: ´No´. Porque el disco era de tangos. ¿La podía grabar aparte? No. Y al año siguiente volvía a preguntar.

A la chilena Mon Laferte le llegó un mensaje por Whatsapp de alguien que aseguraba ser Raphael y la invitaba a grabar una canción con él.

Resultó ser cierto, pues el artista se involucró en todos los detalles.

Raphael es fan de Luis Fonsi desde antes de que saliera su hit "Despacito", por lo que el puertorriqueño forma parte de su álbum, así como los españoles Vanesa Martín y Pablo Alborán.

El disco incluye, también, las voces de los mexicanos Alejandro Fernández, Gloria Trevi y Natalia Lafourcade; esta última, además, compuso uno de los dos temas originales.

Considera el intérprete que una de sus características la reinvención, por lo que, adelanta, con 60 años de duración su carrera está lejos de acabar.