Tiene Ana Guevara jugadas polémicas

También la caracteriza su apoyo, de forma muy particular, a algunos federativos envueltos en polémicas y su intervención en procesos electorales, la cual raya en injerencia gubernamental de acuerdo con apreciaciones de miembros del deporte federado y del mismo Comité Olímpico Mexicano (COM). Por un lado, Guevara mantiene el desconocimiento y el cierre de la llave presupuestal a la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo (FMAA), que encabeza Antonio Lozano, quien asumió las riendas de esa disciplina después de que ella se retirara de las competencias, en enero de 2008.

No salió la táctica

Con la intención de impulsar al deporte ráfaga mexicano, disciplina que ella jugó en su adolescencia, Ana Guevara impulsó a Xóchitl Lagarda para presidir la Asociación Deportiva Mexicana del Basquetbol (Ademeba), organismo rector de la disciplina en el País que había estado en la mira de FIBA. La titular de la Conade acudió como testigo de honor a la Asamblea en la que Lagarda resultó electa, en marzo de 2019, sólo que ese proceso fue desconocido por la federación internacional (FIBA) porque no estaba apegado a su normatividad y estatutos. Como consecuencia, México fue suspendido en febrero de 2020. Aunque Guevara consideró que la suspensión "fue una falta de respeto a su investidura" como responsable del deporte en México, FIBA no cedió y tuvo que ser Lagarda quien presentara su renuncia, con carácter de "irrevocable", en octubre de 2020. Dos meses antes de que se fuera Lagarda, el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) desechó la apelación de la Ademeba a la sanción de FIBA, pues el organismo nacional modificó de forma unilateral los estatutos cuando ella fue electa.

Carrera de poder

Desde que llegó a la Conade, en diciembre de 2018, Guevara aseveró que mantendría la línea de no reconocer a Antonio Lozano como cabeza del atletismo mexicano y que canalizaría presupuesto de manera directa a los atletas hasta que no se resolviera el caso legal que se le inició al federativo en la administración pasada. Lozano se convirtió, el 19 de diciembre de 2016, en el primer presidente de federación que ingresó a la cárcel, acusado de peculado por un monto de 4 millones 831 mil 197 pesos en perjuicio de la Conade, cuyo entonces titular, Alfredo Castillo, había advertido en una reunión con Diputados y Senadores que llegaría hasta las últimas consecuencias en atletismo y las federaciones de box, beisbol, tiro con arco y basquetbol. Lozano estuvo 23 días en el Reclusorio Sur, de diciembre del 2016 a enero del 2017, y salió tras pagar una fianza de 5 millones de pesos. Hoy sigue como presidente de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo (FMAA) y cuenta con el aval de World Athletics, organismo rector de la disciplina en el orbe. El presidente de la federación internacional, Sebastian Coe, no sólo ha externado su apoyo a Lozano, advirtió que no toleraría injerencia gubernamental en la FMAA.

Mala rodada

La Federación Mexicana de Ciclismo (FMC) fue suspendida administrativamente por la Unión Ciclista Internacional (UCI) el 22 de septiembre de 2021 por irregularidades estatutarias, técnicas y administrativas, convirtiéndose entonces en la segunda federación nacional en ser sancionada por su instancia internacional en la gestión de Guevara, después de la de basquetbol. Tras la sanción a la FMC, la Conade entró en pláticas con la UCI para ser la Comisión la que gestionara la participación de los pedalistas mexicanos de todas las modalidades en las competencias oficiales internacionales, y también ayudar en la reestructuración de la federación. Sin embargo, esa intervención corresponde al Comité Olímpico Mexicano (COM), cuya presidenta, Marijose Alcalá, advirtió hace unos días que la Conade debe proceder muy cuidadosamente para no incurrir en injerencia gubernamental. "Como presidenta del COM siempre abonaremos al respeto a la Carta Olímpica. Siempre estaremos atentos a los intervencionismos en materia de gobierno hacia una federación o hacia el propio Comité Olímpico (Mexicano), y que nunca hemos permitido", dijo Alcalá a CANCHA en enero pasado.

Nada 'de muertito'

Kiril Todorov fue uno de los federativos consentidos en la pasada gestión de la Conade y también en ésta con Ana Guevara. Desde que la ex velocista llegó a la Comisión, al presidente de la Federación Mexicana de Natación (FMN) lo apoyó en decisiones técnicas, como el polémico proceso selectivo de clavados para definir al equipo que fue a los Juegos Panamericanos de Lima 2019, y también en materia presupuestal, pues entre enero y agosto de ese año le canalizó casi 15 millones de pesos. A un cuestionado sistema clasificatorio nacional para Tokio 2020 y las irregularidades financieras por las que se le vinculó a proceso en septiembre de 2021, se sumó la aprobación de estatutos irregulares y con candados para que Todorov se reeligiera, acciones todas que fueron consideradas por la FINA para desconocerlo como titular de la FMN. Guevara nunca hizo comentarios sobre las acusaciones de peculado a Todorov y hasta el momento no se ha pronunciado sobre la petición de recursos a la Conade que Kiril planteó para financiar su apelación ante el TAS por el desconocimiento que le hizo la federación internacional.

¿Qué es la Carta Olímpica?

Es el documento que rige al Movimiento Olímpico, del cual las federaciones deportivas forman parte. Esta normativa establece que las federaciones deben gozar de independencia y autonomía para su buena gobernanza y, aunque reciban presupuesto gubernamental, no pueden considerarse órganos de Gobierno. Es decir que los gobiernos no pueden intervenir o tener injerencia en las federaciones bajo ningún motivo.