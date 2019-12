Tiene álbum navideño secreto

Paul McCartney confesó que tiene un álbum navideño, pero que solamente lo pueden escuchar sus familiares durante las fiestas decembrinas.

"Hace unos años pensé que no habían buenos discos navideños, así que entré al estudio hace un par de años e hice uno", declaró el músico en el programa de radio World, de BBC Radio 4.

El ex integrante de The Beatles dijo que a pesar de que a sus nietos les encanta, no contempla lanzar el álbum al mercado.

"A los niños les gusta, los han escuchado los últimos años y ya sabes, ahora les encantan mis villancicos", compartió McCartney.