Tiene 72 años y... presume 2 trabajos

Don Javier Zambrano-Gutíerrez Longarez, a sus 75 años de edad, continúa activo como cuidador de vehículos en los estacionamientos de centros comerciales, donde labora en el turno de 8:00 a 15:00 horas, para luego acudir a su segundo trabajo como empleado de limpieza en otro complejo comercial.



Su oficio, conocido como "guachacarros", le da para cubrir sus gastos e incluso enviar mil pesos por semana a su familia que reside en Michoacán, su lugar se origen.

Complementa sus gastos con el empleo de afanador, de donde sale de trabajar a las nueve de la noche.

O sea que trabaja más de 12 horas diarias y veces más, toda la semana, sábados y domingos incluidos. Un ejemplo para muchas personas jóvenes que tiran la toalla a la primera asoleada..

"Es preferible ganar poco dinero en un trabajo humilde y cansado, bajo el Sol, bajo la lluvia y el frío, que andar pidiendo dinero en las calles como lo hacen muchos", subrayó don Javier, quien dijo que la edad avanzada no es un impedimento o justificación para quedarse en casa sin hacer nada, esperando que los hijos lo mantengan.

Agregó que como "guachacarros" gana un promedio de 100 pesos diarios en una jornada de siete a ocho horas, porque la mayor parte de los conductores no le dan nada, por eso hay días que gana menos de 70 pesos.

Solamente en navidad, el 24 y el 25 de diciembre, es que llega a juntar 500 pesos diarios, pero labora hasta entrada la noche.

Sin embargo no se queja, porque es la único en que puede trabajar por avanzada su edad y porque no tiene estudios. Su vida de jornalero en Michoacán no le permitió estudiar la primaria, pero sabe leer y escribir y con eso le ha bastado para sobrevivir en Reynosa, donde radica desde hace tres décadas, una de ellas como "guachacarros".

No solamente guacha carros, don Javier también ayuda a las amas de casa a descargar en la cajuela la despensa adquirida en el centro comercial.