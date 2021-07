Tiene 30% de los fumadores los medios para dejar el cigarro: OMS

Cifras alarmantes, como las ocho millones de muertes al año derivadas del consumo de cigarro, han permitido el desarrollo de productos alternativos que eliminan el humo que se genera durante la combustión, el cual concentra sustancias tóxicas dañinas para la salud (como el alquitrán), que son las principales causantes de las enfermedades relacionadas con el hábito de fumar de las personas.

Existen investigaciones recientes que señalan que si bien esta formas de tabaco sin humo (cigarros electrónicos, vapeadores, calentadores de tabaco, etcétera) no son inocuas, con la reducción de hasta 95% de las sustancias dañinas son menos nocivas que los cigarrillos tradicionales. Incluso, un estudio de "The New England Journal of Medicine" -con ayuda del Servicio de Salud Público británico- reveló que, tras comparar a personas que dejaban de fumar con la sustitución de la nicotina con las que utilizaban el cigarrillo electrónico, la cifra de individuos que abandonaron el hábito se multiplicaron por dos con este último grupo.

"Los e-cigarettes son el método más eficaz para dejar de fumar, por encima de las terapias de sustitución de nicotina (parches o pastillas), siempre que el producto vaya acompañado de apoyo en el comportamiento. Pasar por completo de fumar cigarrillos a usar los electrónicos supondría reducir los riesgos para la salud", afirma la revista médica, quien agrega que estos aparatos también "sirven para mejorar los síntomas de la retirada del tabaco, como los resfriados, las úlceras bucales y el aumento de peso".

La regulación de estos productos innovadores para el consumo de tabaco se ha posicionado en países como Estados Unidos, Japón, Reino Unido y Nueva Zelanda, entre otros, gracias a que han impactado a la salud pública a través del desarrollo de mejores alternativas de riesgo reducido, un elemento favorable para lograr sus objetivos de erradicar el cigarro (sin su humo, olor y cenizas) en un futuro próximo.

De ahí que también agencias sanitarias internacionales, tales como la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), el Instituto Japonés de Salud Pública, el Instituto de Salud Pública del Reino Unido (National Health Service - NHS y el Instituto Federal de Alemania para la Evaluación del Riesgo (Bundesinstitut für Risikobewertung - BfR)investigaron exhaustivamente y avalaron opciones como los dispositivos de tabaco calentado, que calientan unidades de tabaco a temperaturas de hasta 350 °C, liberando vapor de tabaco.

Esta tendencia es global por las ventajas que ofrecen a millones de fumadores y a sus familias; las cifras la respaldan. Por ejemplo, en Japón las ventas totales de cigarro cayeron casi 35% entre 2015 y 2019 con la llegada de estos productos; o en Nueva Zelanda, la introducción de estas alternativas son parte clave de la estrategia nacional para convertir a Nueva Zelanda en una nación libre de humo del cigarro para 2030. Asimismo, en Inglaterra, las instituciones de salud realizan pruebas piloto para que los fumadores reciban alternativas sin costo alguno.

Dejar de fumar es una de las mejores cosas que uno puede hacer por su salud, y de plantearse reglas claras para los productos innovadores para consumidores de tabaco en México, como en otros países, 15 millones de personas podrían dar un paso en importante para cumplir la meta de dejar de fumar, advierten los especialistas.