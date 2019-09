Tiene 15 días sin aire Salud de Los Guerra

Miguel Alemán, Tam.- Derechohabientes del Centro de Salud con Servicios Ampliados que está ubicado en el poblado Los Guerra, denunciaron que dichas instalaciones médicas tienen un par de semanas sin los aparatos de aire acondicionado funcionando, generando con ello posibles condiciones insalubres, además de las molestias entre los familiares y pacientes que acuden para atenderse.

De acuerdo a una fuente consultada, el problema con los aparatos de aire acondicionado, es que se fueron descomponiendo durante las últimas semanas, aparentemente a causa de los constantes apagones de luz, así como de altas y bajas en el voltaje eléctrico.

Sin embargo, ni el director administrativo Manuel Sáenz, quien solo dice que no hay recursos, ni menos los empleados de la CFE, hacen algo por dar una solución.

"Hasta las puertas de la entrada están abiertas y de par en par para que pueda entrar algo de airecito", refirió uno de los pacientes que acudió a consulta.

Sin embargo, no solo los pacientes se están viendo afectados con dicha situación, pues el mismo personal administrativo, médico y de enfermería, sufren de los calores.

"Están viendo que no hay ni para Aspirinas y los de CFE no arreglan su desmadre, ya se descompusieron los aires de todo el Hospital con tanto cortes y bajones de voltaje...todo el personal andamos sudado, los abanicos ya no se dan abasto, pero es un hospital y siempre debe haber clima", refirió una de las empleadas del lugar.

Ante esto, es muy importante que el director del Centro de Salud, Dr. Armando González, tome cartas en el asunto y trate de dar una pronta solución a dicha problemática que se viene presentando con la falta de climatización en el interior del citado nosocomio.

DENUNCIAN. Derechohabientes del Centro de Salud con Servicios Ampliados reportaron que esas instalaciones tienen semanas sin aire acondicionado.