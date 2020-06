Tienden museos a la desaparición

Ciudad de México.- Uno de cada 10 museos en el mundo no volverá a abrir, según el Consejo Internacional de Museos (ICOM, por sus siglas en inglés), y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) informa que el cierre por el covid-19 ha ocasionado una afectación económica y social de largo plazo a los 95 mil museos existentes a nivel global.

En México hay mil 86 museos, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), y Dolores Béistegui, miembro del Frente ProMuseos y directora del Papalote Museo del Niño, manifiesta por teléfono que la UNESCO hace énfasis en los espacios que no reciben recursos del Estado y que podrían simplemente desaparecer:

“Sin ¡agua va!, de repente, hubo que cerrar, sin provisiones financieras, sin un capital, sin lo que se llama caja, para poder resistir tantos meses. Fuimos los primeros en cerrar y vamos a ser los últimos en abrir. Llevamos tres meses cerrados, y quizá sean cinco en la Ciudad de México, sin recibir un solo peso de ingreso, ni de los visitantes ni donativos ni otro tipo de remuneración, como pueden ser eventos o concesiones. Entonces, es una situación tremendamente alarmante.”

Béistegui, extitular del Antiguo Colegio de San Ildefonso y del Instituto Mexicano de la Radio, rememora:

“La Secretaría de Cultura ha asegurado que no permitirá que ningún museo acabe. Esa afirmación, que celebramos, debe traducirse en acciones, de lo contrario podrían desaparecer museos que tienen un papel muy importante en su comunidad, que son muy queridos por su público. Y otros quizá no desaparezcan, pero podrían verse reducidos a ser la sombra de la sombra de lo que fueron, es decir, lucharán para sobrevivir, porque una cosa es vivir y vivir bien, y otra cosa es sobrevivir. Y la sobrevivencia limita la posibilidad de actuar y de actuar con fuerza.”

Preocupada, externa:

“Hasta ahora no existe un plan de acciones para reactivar nuestra economía.”

El pasado 22 de mayo, el colectivo ProMuseos envió una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador; a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y a la titular de la Secretaría de Cultura (SC), Alejandra Frausto Guerrero, entre otros (https://promuseos.wordpress.com/blog-2/).

En apoyo la firmaron responsables de museos, escritores, pintores, músicos, curadores, académicos, caricaturistas y gestores culturales, entre otros. La misiva contiene varias demandas, como que el Ejecutivo diseñe un plan de emergencia para enfrentar la crisis económica y social derivada de la pandemia, el cual deberá incluir un paquete de apoyo económico para los museos y otras instituciones culturales nacionales.

También ProMuseos propone redirigir los recursos previstos para la construcción del proyecto Espacio Cultural de los Pinos, Bosque de Chapultepec y del Pabellón de Arte Contemporáneo con el propósito de constituir un paquete de rescate para esas instituciones y para la comunidad de creadores en todo el territorio. El documento ya lo firmaron 4 mil personas.

El pasado 5 de junio, la SC dio a conocer la Guía básica de reapertura para espacios culturales (https://contingoenladistancia.cultura.gob.mx/detalle/guia-basica-para-la-reapertura-de-espacios-culturales), ante el regreso a la nueva normalidad, en la que se explica que la estrategia se desarrollará con estricto apego al semáforo regional, el cual consta de cuatro colores: rojo, anaranjado, amarillo y verde. Las actividades podrán iniciarse cuando el semáforo se encuentre en amarillo y/o en verde.

A Béistegui, una de las voceras de ProMuseos (ver recuadro), se le pregunta qué opina de esa guía, y responde:

“Son recomendaciones para mantener las barreras de sanidad, es decir, no hay absolutamente nada de carácter económico en lo que nos pudieran inscribir para reactivar los museos.”

Enfatiza:

“Estamos muy, muy preocupados. Por eso creamos el colectivo, que reúne a todos los museos del país, de cultura, ciencia, tecnología, interactivos, en fin, de asociaciones civiles, de fideicomisos y museos que dependen del erario, mal llamados gubernamentales. Es para que se reconozca la riqueza y la diversidad de las instancias de exhibición en México.”

–¿Cómo califica el hecho de que el gobierno no haya creado ese plan de rescate?

–No existe un plan… Incluso en las guías que publicaban la Secretaría de Salud, la Ciudad de México, en fin, la palabra “museos” no aparecía. Apenas salió con la guía que sacó la SC, y esa es una de nuestras solicitudes: que haya un plan de reac­tivación económica que nos permita volver a abrir las puertas en condiciones dignas. Sabemos que después de la crisis sanitaria viene el problema económico. No queremos que nos regalen dinero, sino un proyecto que nos permita seguir laborando.

–Luego de enviar la misiva, ¿ya hubo respuesta?

–Sí, porque esa carta ha tenido una respuesta inmensa y todos los días se suman nuevas voces, y puso en la agenda de la SC la palabra “museos”. ProMuseos inicio una primera mesa de trabajo la segunda semana de junio. Estamos esperando otra cita para seguir, porque apenas llegamos a los preliminares. Hay una serie de ejes de trabajo que debemos desarrollar.

Los integrantes de ProMuseos lo son a título personal, y no de forma institucional, además de que no pertenecen a partido alguno.

Entre ellos se encuentran: Amanda de la Garza (Museo Universitario Arte Contemporáneo, UNAM), Alejandra de la Paz (Museo Franz Mayer), Henoc de Santiago Dulché (Museo del Estanquillo), Paula Duarte (Instituto de Liderazgo en Museos, AC), Gabriela Gil Verenzuela (Cultura UNAM), Viviana Kuri Haddad (Museo de Arte de Zapopan), Aimée Labarrere de Servitje (Patronato de Arte Contemporáneo, AC), Ana Méndez (Gran Museo del Mundo Maya), Taiyana Pimentel (Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey), Rosario Ramos Salas (Museo Arocena) y Sergio Rivera (Museo Interactivo de Economía).

Al final, Béistegui subraya:

“Los museos son espacios absolutamente vitales para rescatar la historia de este país, para saber quiénes somos y hacia dónde vamos, son áreas de diálogo, y todos los museos tienen una vocación pública, porque ponen el conocimiento al alcance de todos, en igualdad de circunstancias.

“La Secretaría de Cultura constantemente insiste en que los museos son fundamentales para difundir el conocimiento, pero hay una paradoja entre esa aserción y las nulas medidas para rescatar los museos. Las palabras, los comunicados, no se traducen en acción.

“Esa nueva normalidad es muy complicada en los museos, independientemente de los insumos y de todos los protocolos que debemos implementar y que son costosos, para lo cual los recursos deben salir milagrosamente de alguna bolsa, y obviamente todos los museos estamos preocupadísimos por la seguridad de nuestros visitantes.”





Informes internacionales

La UNESCO y el ICOM efectuaron informes respectivos sobre la situación de los museos por el covid-19, y los resultados no son alentadores.

Vía correo-electrónico, Frédéric Vacheron, representante de la UNESCO en México, expresa a este semanario al respecto:

“De acuerdo con datos del ICOM, alrededor de 90% de los museos en el mundo cerraron sus puertas por la pandemia y más de 10% no volverá a abrir. Estamos hablando de uno de cada 10. Ante esta situación, la UNESCO elaboró un estudio, del cual se desprenden diversas conclusiones.

Si bien el número de museos creados alrededor del mundo en tan solo ocho años, de 2012 a 2020, ha crecido casi 60%, con un total de 95 mil, la mayoría se encuentra distribuida de manera inequitativa. El 65% está en América del Norte y Europa occidental, mientras que Europa del Este, América Latina, Asia y el Pacífico cuentan con 34%. Sólo 0.9% de los museos está en África y 0.5% en los Estados Árabes. Y únicamente 16 Estados miembros, México entre ellos, tienen más de mil museos.”

De ese estudio, titulado Museums around the world in the face of covid-19 (Museos en el mundo frente al covid-19 –https://unesdoc.unesco.org/ark:/

48223/pf0000373530–), destaca otro dato:

“Aunque dentro del sector cultural los museos fueron de los primeros en desarrollar una presencia digital, en África y los países insulares sólo 5% de los museos estuvieron en capacidad de desarrollar esa presencia.”

En el documento se señala:

“Es claro que los museos con este cierre temporal han tenido serias consecuencias económicas y sociales que pueden afectarles en el largo plazo. Los datos de este estudio resaltan el enorme desafío que enfrentan los museos para continuar desempeñando su papel en los campos de la educación, la difusión de la cultura, la promoción de la cohesión social y el fortalecimiento de la economía creativa local y regional en el futuro. El lugar importante que este sector ha asumido en las políticas culturales nacionales durante la última década, podría debilitarse si los Estados no adoptan políticas urgentes para apoyarlo.”

También se lee:

“El cierre del turismo cultural pone en peligro la estabilidad financiera de muchas instituciones, ya que es uno de los principales recursos de los que dependen los museos para garantizar su funcionamiento y supervivencia económica. Los principales afectados por esta pérdida son los profesionales del museo, especialmente los trabajadores independientes, tres de cada cinco de los cuales han perdido sus puestos y necesitan urgentemente apoyo.

En consecuencia, las reflexiones sobre estrategias para revivir el turismo no deben olvidar que los museos están en el centro de la experiencia cultural que los visitantes tienen del país, ciudad o sitio que están descubriendo.”

Vacheron opina que “tanto a nivel local como nacional, los museos son un importante activo de la economía cultural, particularmente en lo que respecta al turismo, por lo que son una importante fuente de empleos”.

Enseguida enfatiza:

“Además, el impacto del cierre de los museos no sólo es económico, es también social. Los museos desempeñan un papel vital en nuestras sociedades. Ellos no sólo preservan nuestro patrimonio común, sino que también son espacios en los que se promueven la educación y la convivencia.

“El impacto de la crisis del covid-19 en las instituciones culturales, especialmente en los museos, requiere un enfoque global que reafirme el papel central de la cultura como un medio para hacer que las sociedades sean resilientes.

“De ahí la necesidad de seguir adoptando medidas que ayuden a reactivar la economía y el sistema cultural, para promover un futuro mejor, especialmente para las generaciones que vienen.”

Suay Aksoy, presidenta del ICOM y “representando a la comunidad internacional de museos”, hace un llamado desde el sitio web de ese organismo a los portavoces y líderes políticos “para que se asignen con urgencia fondos de ayuda para rescatar a los museos y a sus profesionales”.

Adjunta:

“La crisis del covid-19 nos deja por delante un largo y complejo proceso de recuperación. Los museos, como lugares incomparables de intercambio y aprendizaje para todos, tendrán un papel importante en la reparación y el fortalecimiento del tejido social de las comunidades afectadas.”

También destaca que el sector de los museos no puede sobrevivir por sí mismo sin el apoyo público y privado.

Y sigue:

“Esta crisis ha puesto a numerosas instituciones culturales de todo el mundo al borde del colapso económico. Sin embargo, necesitaremos museos cuando esto termine;­ incluso más que antes. Tras este periodo de duro aislamiento, los requerimos para recordar quiénes somos y a dónde pertenecemos, y para decidir lo que queremos realizar para nuestro futuro con la experiencia que habremos acumulado.”

El ICOM ha representado a la comunidad museística internacional desde 1946, defendiendo la función de los museos en sus comunidades en tiempos difíciles e inciertos. Por ello, efectuó una encuesta sobre la forma en que el covid-19 afecta y afectará al sector cultural en el corto y en el largo plazos, con cinco temas:

La situación de los museos y de su personal.

El impacto económico previsto.

La tecnología digital y la comunicación.

La seguridad y la conservación de las colecciones.

Los profesionales independientes de los museos.

Esta crisis ha puesto a numerosas instituciones culturales de todo el mundo al borde del colapso económico.

CONCLUSIONES

Despidos y recortes

Analizó alrededor de mil 600 respuestas entregadas, entre el 7 de abril y el 7 de mayo, por museos y profesionales de éstos, desde 107 países de cinco continentes. En un comunicado de prensa, hace un resumen de las conclusiones, entre las que sobresalen:

La situación de los profesionales autónomos de los museos es alarmante: 16.1% de los encuestados fue despedido provisionalmente, y a 22.6% no se le renovó su contrato. El sector de los autónomos es muy frágil: 56.4% de los encuestados declaró que tendrá que suspender el pago de su propio salario como resultado de la crisis; 39.4% dijo que se irá reduciendo el personal en sus empresas.

Casi todos los museos del mundo reducirán sus actividades por el virus; entre ellos, casi un tercio reducirá su personal, y más de una décima parte se verá obligada a cerrar para siempre. El 82.6% de los encuestados estima que tendrán que reducirse los programas de los museos, y 29.8% prevé recortes del personal. El 12.8% de los participantes teme que su museo pueda cerrar.

Los cierres afectan en especial a las regiones donde los museos son menos en cantidad y más recientes, con estructuras de gestión todavía frágiles: entre los encuestados de los países africanos, asiáticos y árabes, 24, 27 y 39%, respectivamente, teme que los museos puedan cerrar, en comparación con sólo 12, 10 y 8% de América Latina y el Caribe, de América del Norte y de Europa.

En general, la seguridad y la conservación del patrimonio de los museos continuó durante el confinamiento: alrededor de 80% de los encuestados dijo que se mantuvieron o incluso se aumentaron las medidas de seguridad y conservación para hacer frente a la falta de personal in situ. Sin embargo, en África, en América Latina y en el Caribe estas medidas son consideradas insuficientes casi por 20% de los encuestados.