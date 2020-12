Tiende Máquina a sabotearse

Ciudad de México.

Cuando Cruz Azul tiene todo a su favor y termina por decepcionar a sus aficionados se puede encontrar una respuesta en el "Efecto Pigmalión".

De acuerdo a la Licenciada en Cultura Física y Deportes, con Maestría en Psicología del Deporte, Andrea Partida Ochoa, el tema mental inhibe las cuestiones técnico-tácticas en los jugadores de La Máquina.

"El Efecto Pigmalión puede ser positivo o negativo y en ellos es esta carga histórica de que la van a ´cruzazulear´ (equivocarse). Lo piensan tanto que se va haciendo una losa muy pesada. Por más que tengan toda la capacidad de sacar adelante un partido, el hecho de que la gente espere que la vayas a ´cruzazulear´, terminas haciéndolo porque está en tu mente", explicó la especialista.

La Máquina tenía ventaja en la Semifinal de 4-0, requería un gol de visitante para obligar a Pumas a hacer 6, sin embargo los auriazules lograron la gesta de marcar los 4 goles que eliminaron a los celestes.

"Es complejo poder dar un diagnóstico porque no estás en el vestidor, pero me hace pensar que en ningún momento se preparan mentalmente para ir abajo en el marcador 3-0 en el primer tiempo, da la impresión que no previeron un escenario A, B o C".

"También puede ser el ´Síndrome de la Imposibilidad de Cerrar´ donde hay que consolidar un momento para no sabotearte, dentro de los rasgos hay ansiedad causada por la exigencia donde la persona se ve rebasada ante una situación. Hay estrés, nerviosismo, se nublan las ideas. Desencadena una secuencia de reacciones fisiológicas y psicológicas. Eso provoca un aumento de tensión muscular, menor fluidez, las tomas de decisión son torpes, no tienes la mente clara, y al combinar estas dos, no hay determinación", añadió.