Tiemblan ´ex´: hora regresiva

El Senado mexicano lleva varias semanas dándole vueltas a 25 palabras. Dos frases que forman la pregunta con la que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, quiere que "el pueblo" decida si se debe o no juzgar a los exmandatarios en caso de que hayan incumplido la ley.

Una iniciativa sin precedentes y un mazazo a la línea de flotación del Estado de derecho. El borrador que ultiman las dos Cámaras, Senado y Congreso, tiene una única pregunta: "¿Está de acuerdo en que se revisen e investiguen las administraciones de los expresidentes de la República, a efecto de deslindar responsabilidades penales y administrativas?".

Esa es la consulta que las dos Cámaras tienen más avanzada y que terminará de debatirse este martes cuando acaba el plazo para su presentación.

López Obrador quiere que la pregunta llegue a la calle dentro de nueve meses, el mismo día de junio que el país acudirá a las urnas para elegir a 15 gobernadores, 500 diputados, 30 congresos locales y casi 2,000 alcaldes.

Tres vías

Esas 25 palabras son las que acaparan los focos y el esfuerzo legislativo de una nueva comisión en la que han participado más de una decena de personas.

La ley señala que hay tres vías para conseguir una consulta popular. Una es a través de la vía legislativa, mediante el voto de 42 senadores o 165 diputados, el 33% de la Cámara.

La segunda, que también está en marcha, es la recogida de 1 millón 800 mil firmas, el 2% del padrón electoral y, la tercera, por iniciativa presidencial. Las dos primeras están avanzadas y el presidente ha insinuado que, de no lograrse, él daría el paso. La Corte Suprema será, no obstante, quien tenga la última palabra sobre la realización de la controvertida consulta.

El mandatario ha delegado esta misión en sus senadores, pero el pasado lunes le presentaron en su despacho los 10 esbozos de la pregunta, según pudo saber este periódico de fuentes del Senado. López Obrador dio el visto bueno al enfoque de las mismas y pidió una versión final que no estuviera "cargada" hacia ningún lado.

En el borrador de 25 hojas al que tuvo acceso El País y que llegará a la Corte, no se nombra a ninguno de los expresidentes que están en el punto de mira: Carlos Salinas, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Además, se dedica la mayor parte del espacio a argumentar que la lucha contra la corrupción es la prioridad del actual Gobierno de Morena.

No hay pocesos

Los tres expresidentes no tienen procesos judiciales abiertos, no tienen investigación en marcha de la fiscalía y los presuntos delitos que les imputa López Obrador, no tienen relación entre sí.

Desde la oposición se interpreta la consulta como una maniobra electoral y una estrategia de tensión permanente para mantener hasta las elecciones de junio su alto nivel de aprobación, que ronda el 65%, y desvíe la mirada sobre otros casos de corrupción que afectan a su entorno familiar.

La pregunta correcta

-La pregunta, sin embargo, ha llevado el debate a la calle sobre los temas susceptibles de una consulta.

-Esta semana decenas de asociaciones de derechos humanos, académicos, colectivos de desaparecidos o asociaciones que impulsan proyectos de justicia transicional difundieron conjuntamente una carta para pedir una consulta popular "pero con la pregunta correcta".

-Y propusieron la siguiente: "¿Está usted de acuerdo en que el Presidente de la República active los mecanismos necesarios, dentro de sus facultades, para que, con ayuda de la ONU, se investigue y juzgue a los responsables de los crímenes atroces perpetrados contra el pueblo de México a la par de la creación de una gran comisión de la verdad?".

