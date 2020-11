Tianguis operan con pérdidas

Río Bravo, Tam.- No terminan por repuntar las ventas en la mayor parte de los tianguis de la localidad en donde dicho por los propios locatarios, dos de los factores más importantes se deben a que en primer lugar no hay suficiente poder adquisitivo para comprar ropa usada, artículos o productos, y en segundo que la gente tiene cierto temor.

Manuel Salinas y doña María del Rosario Hernández quienes durante algunos años a la fecha se ponen a vender en el tianguis del riel, coinciden en manifestar, que las ventas no terminan por repuntar o cuando menos ser mejores, porque la gente le da prioridad a los alimentos y medicinas.

Otros más no van porque temen poderse contagiar del Covid-19, pues según persiste el comentario de que a través de la ropa puede sobrevivir el virus y así el que se contagie otra persona, cosa que no está comprobada científicamente.

Finalmente dijeron que otro motivo más del por qué la gente ya no visita los tianguis como antes, se debe a que, al aplicarse las medidas sanitarias, ya no se instalan todos como antes, y aunque les da la oportunidad de poder vender más esto no ha ocurrido.

En recorrido se pudo constatar una vez más, como es de que los pasillos donde se localizan los tianguistas lucen hasta un tanto desolados, a pesar de que es fin de semana.

