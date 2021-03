Tianguis, foco de contagios

Los tianguis en la ciudad de Reynosa se han convertido en los lugares donde no se cumplen las medidas sanitarias ante la pandemia .

Familias completas no usan cubrebocas, y algunos de los locatarios tampoco, y algunos lo utilizan en la barbilla.

Noticia Relacionada Éxito inimaginable

No hay filtros, no hay gel antibacterial y tampoco hay autoridades que vigilen que se cumplan las medidas sanitarias y sin la distancia adecuada.

De acuerdo al protocolo estatal, señala que: los tianguis, puestos fijos y semifijos, deben de trabajar con capacidad de instalación de tianguistas al 50 por ciento.

La capacidad de visitantes al 50 por ciento, pero no se cumple, porque no se vigila, y cualquier persona puede acudir sin control.

Queda prohibida la venta a toda persona sin cubrebocas y servicio de lunes a domingo hasta las 16:00 horas, aunque tampoco acatan.

Cada puesto deberá estar distanciado al menos 5 metros uno de otro y se prohíbe la venta a personas que no porten cubrebocas, no se apliquen gel antibacterial y no guarden, pero en realidad poco se cumple.

¿Y LOS PUENTES?

Piden reinstalar los filtros de Salud en puentes internacionales de Reynosa pues no es el momento para retirarlos porque el riesgo de que venga gente de Estados Unidos a territorio nacional con problemas de Covid-19, existe.

Si allá ya están avanzando en la vacunación contra la referida enfermedad, en esta ciudad apenas serán unos cuantos los que la han recibido, situación que pone en riesgo la salud de las familias que estamos viviendo aquí, dijo el ex líder del Sindicato de Yeseros cetemistas, Marcial Zermeño Hernández.

Ante tal panorama, se hace un llamado a las autoridades de la Secretaría de Salud y a las de Cepris para que ordenen nuevamente la instalación de los filtros de Salud que son tan necesarios para proteger la salud de quienes habitan el municipio.

Es una falta de responsabilidad el hecho de que hayan retirado al personal que llevaba a cabo la revisión del protocolo de Salud a toda la gente que viene de visita a Reynosa procedente de lado americano.

Ojalá y se escuchara la petición que hacemos por este medio informativo, porque en realidad sí hace mucha falta que se reanuden las revisiones y las restricciones al ingreso de visitantes quienes deben venir única y exclusivamente a asuntos esenciales y no a cuestiones sin importancia.

Hay que seguir cuidando a quienes aquí vivimos si es que se quiere que siga bajando el número de contagios y de fallecimientos causados por el coronavirus, señaló Zermeño Hernández.

Para proteger la salud de los reynosenses, es urgente que se reinstalen los filtros sanitarios en los puentes internacionales.