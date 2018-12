'Thriller' cumple 35 años

A 35 años de su estreno, el videoclip "Thriller" de Michael Jackson continúa siendo una referencia histórica para la música que supuso un punto y aparte en la producción audiovisual vinculada al pop.

"Cuando la cadena MTV estrenó 'Thriller' de Michael Jackson ese mismo día en 1983, este cortometraje cambió el género de los vídeos musicales de arriba a abajo para siempre", publicó este domingo la cuenta de Twitter oficial del Rey del Pop.

Dirigido por John Landis, el realizador de filmes como The Blues Brothers (1980) o An American Werewolf in London (1981), el videoclip "Thriller" revolucionó las reglas de la promoción musical y se convirtió en todo un fenómeno mundial.

Gracias a efectos especiales, una muy recordada coreografía y un ambicioso despliegue narrativo, el clip rendía homenaje a mitos del terror como el hombre lobo o los muertos vivientes a través de los 12 minutos de duración.

"Thriller" ganó el Grammy al mejor vídeo musical largo y se llevó tres galardones en los MTV Video Music Awards (VMA).

Además, fue incluido en 2009 en el Registro Nacional de Cine de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos al considerarlo como el vídeo musical más famoso de la historia

El clip contribuyó de manera notable al extraordinario éxito del álbum "Thriller", que había sido editado en noviembre de 1982 y que, además de la canción homónima, incluía enormes éxitos como "Beat It" o "Billie Jean".