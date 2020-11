Thriller, aventura y comedia

Una pareja parece vivir una vida perfecta en Manhattan, pero un asesinato pondrá a tambalear su relación y a toda una comunidad en el thriller The Undoing.

Creada por David E. Kelley (The Practice, Ally McBeal, Big Little Lies), la miniserie esta basada en la novela de Jean Hanff Korelitz "You Should Have Known" y es dirigida por Susanne Bier, cuyo filme En Un Mundo Mejor ganó el Óscar de Película en Lengua Extranjera para Dinamarca en 2011

Nicole Kidman es una exitosa psicóloga casada con un oncólogo infantil, interpretado por Hugh Grant.

Tras una subasta del colegio privado al que acude su hijo, una persona de la comunidad estudiantil es asesinada y de ahí en adelante es mejor no saber nada al respecto, para poder dejarse sorprender por todos los giros sorpresa de la trama.

Si bien todo pareciera indicar que es una especie de Big Little Lies en la Costa Este, incluyendo a las mamás del colegio, las dos no podían ser más distintas, pese a que comparten a su protagonista y productor.

Aquí la trama se centra en el personaje de Kidman y es impresionante el trabajo de la actriz al representar a una mujer que el mundo se le empieza a caer a pedazos.

Grant no se queda atrás como su esposo, y el elenco incluye además a Edgar Ramírez como el detective encargado de la investigación, a Donald Sutherland como el papá de la protagonista y a Noah Jupe (Honey Boy) como el hijo de la pareja.

Los capítulos nuevos se estrenan los domingos por la noche, ya van dos, por lo que es buen momento para ponerse al día.

The Undoing es el tipo de serie adictiva que se convierten en tema de conversación, y por las que uno cuenta los días para poder ver el próximo capítulo.

LADY RANCHO

Es una comedia del tipo "pez fuera del agua". La trama es muy sencilla: Una niña rica, déspota, ociosa, desconsiderada y egoísta termina viviendo en un rancho donde tiene que trabajar para comer. Obviamente, la experiencia la va a transformar. Esa historia la hemos visto muchas veces en infinidad de circunstancias en películas mexicanas y extranjeras a lo largo de los años. De hecho es uno de los recursos más utilizados... porque siempre funciona. Los personajes son muy simpáticos, las situaciones muy divertidas y el elenco se desenvuelve bien, muy cómodamente, el ritmo es bastante bueno y eso hace que te pases 92 minutos muy entretenidos. No le pidas más. Ni va a cambiar la historia de cine mexicano, ni va a provocar una revolución o una cambio de conciencia, es simplemente una película que busca divertir, sin otras pretensiones.

ANIMALES FANTÁSTICOS: LOS CRÍMENES DE GRINDELWALD

Parece ser la cinta de la nueva saga que tiene contentos a los fans de Harry Potter, ya que tiene muchas conexiones a las películas originales. De entrada aparece Albus Dumbledore, interpretado por Jude Law, quien le pide a nuestro héroe Newt Scamander (Eddie Redmayne) que viaje a París para intentar detener a Grindelwald (Johnny Depp).

La cinta es mucho más eficiente que la primera, debido a que al no ser historia de origen hay menos que contar, y Redmayne se nota cómodo en el personaje. Pero lo que destaca es el trabajo de Depp, a quien hace mucho no se le veía tan controlado en pantalla y prácticamente irreconocible al abandonar los típicos modismos en los que ha caído desde que fue Jack Sparrow. Para fines prácticos la saga ya agarró el modo ´telenovela´, empleado para bien, y te siembra ciertas interrogantes que harán que los fans esperen con ansías las siguientes películas.