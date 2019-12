Thom Yorke y Flea, preseleccionados a los premios Oscar

Rumbo a la próxima edición de los premios Oscar, han sido preseleccionados los músicos Thom Yorke y Flea en la categoría Mejor Canción Original por su tema Daily battles, que forma parte del "soundtrack" de la película Motherless Brooklyn.

Yorke, líder de Radiohead, y Flea, bajista de Red Hot Chilli Peppers, se perfilan para ser nominados a los galardones que se entregarán el 9 de febrero de 2020. Cabe recordar que en la edición del año pasado, la pieza Suspirium de Thom Yorke incluida en la adaptación del clásico filme Suspiria, fue eliminada de la nominación.

De acuerdo con el medio Jenesaispop, otros preseleccionados en dicha categoría son: Pharrell Willliams y Chad Hugo con Letter to my godfather (The black godfather); Randy Newman con I can´t let you throw yourself away para Toy Story 4; Elton John y Bernie Taupin por ´(I´m Gonna) Love Me Again´ para Rocketman.

Motherless Brooklyn es una historia ubicada en Nueva York en la década de 1950, cuando el detective "Lionel Essrog", quien padece síndrome de Tourette, se enfrenta a la corrupción y al bajo mundo para resolver el asesinato de su mejor amigo, quien también fue su mentor. La cinta es protagonizada y dirigida por Edward Norton.