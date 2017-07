Theo Hernández firma con Real Madrid por 6 campañas

Madrid, España .

"El Real Madrid C.F. y el Atlético de Madrid han acordado el traspaso del jugador Theo Hernández, que queda vinculado al club durante las próximas seis temporadas", indica en su escrito la entidad que preside Florentino Pérez.



Theo Hernández, según informa el Real Madrid, será presentado el próximo lunes a partir de las 19:30 hrs. en el palco de honor del Estadio Santiago Bernabéu, tras someterse al pertinente reconocimiento médico.



A continuación, como es habitual, Theo pisará por primera vez el césped del Bernabéu con la camiseta del Real Madrid y después atenderá a los medios de comunicación en la sala de prensa.



Nacido en Marsella el 6 de octubre de 1997, es hijo del ex jugador Jean-François Hernández y hermano de Lucas Hernández, también defensa del Atlético de Madrid.



Llegó con 11 años a la cantera del Atlético de Madrid, en la que llegó a jugar en el primer filial hasta que la pasada campaña fue cedido al Alavés.



La salida del club rojiblanco al vitoriano se produjo después de Theo colaborase en el título de la Copa del Rey de juveniles del Atlético, obtenido en San Bibiloni, Palma, precisamente ante el Real Madrid.



Luego hizo la pretemporada con el equipo del argentino Diego Pablo Simeone y participó en los amistosos ante el Numancia y el Melbourne City, pero no llegó a disputar ningún encuentro oficial.



Tenía contrato con el Atlético hasta 2021 y no aceptó propuestas de renovación o salida a otros clubes, ya que siempre mostró su intención de recalar en el conjunto blanco.