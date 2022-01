The Weeknd lanzará este viernes su quinto disco, 'Dawn FM'

Dawn FM se estrenará el próximo viernes e incluirá colaboraciones con Tyler, the Creator, Lil Wayne, Quincy Jones, Oneohtrix Point Never y, misteriosamente, el actor Jim Carrey , aunque el papel de este último en el disco no está claro.

The Weeknd.

El tráiler de un minuto de duración comienza con lo que parece ser The Weeknd chocando un automóvil y siendo llevado por misteriosas figuras encapuchadas. A partir de ahí, los espectadores ven una versión mucho más antigua del cantante mirando a su alrededor con confusión, seguida de una imagen deslumbrante de una luz azul disparada desde su cabeza.

"Ahora estás escuchando 103.5: Dawn FM. Has estado en la oscuridad durante demasiado tiempo, es hora de caminar hacia la luz y aceptar tu destino con los brazos abiertos", anuncia un DJ de radio al cerrar el clip.

Dawn FM es la continuación del cuarto álbum de The Weeknd, After Hours, que debutó en la cima del Billboard 200 en marzo de 2020. El set incluyó el sencillo récord "Blinding Lights", que recientemente se convirtió en la mejor canción de Billboard Hot 100 de todos los tiempos, superando a "The Twist" de Chubby Checker.

En agosto, The Weeknd, quien fue nombrado la quinta estrella del pop más grande de Bilmentelboard en 2021, dio una primera muestra de su próximo álbum con "Take My Breath" con infusión de música disco.

En octubre, The Weeknd reveló que su próximo álbum estaba terminado.