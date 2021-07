The Weeknd arrasa en los Billboard's

El resto de los ganadores se dará a conocer durante la noche de este domingo en un programa conducido por Nick Jonas. Durante la ceremonia no televisada, el máximo ganador fue The Weeknd, quien obtuvo siete reconocimientos.

El canadiense se llevó las categorías de Top Male Artist, Top Radio Songs Artist, Top R&B Artist y Top R&B Male Artist; su disco "Afther Hours" triunfó en Top R&B Album y su canción "Blinding Lights" hizo lo suyo en Top Radio Song y Top R&B Song.

Otros artistas hicieron presencia como fue el caso de Bad Bunny, quien ganó en la categoría Top Latin Male Artist (Artista Top Latino) y como Top Latin Song ganó, por "Dákiti", junto a Jhay Cortez. Su Álbum "YHLQMDLG" también fue premiado como Top Latin Album.

El rapero Pop Smoke se llevó el premio a Nuevo Artista Top y logró laurearse en las categorías Top Rap Artist, Top Rap Male Artist y Top Rap Album, por "Shoot for the Stars, Aim for the Moon".

Megan Thee Stallion se coronó como Top Rap Female Artist, mientras Dodja Cat se llevó el premio Top R&B Female Artist (Artista Top Femenina R&B).

Taylor Swift ganó como Artista Top Femenina en una competencia donde estaban Billie Eilish, Ariana Grande, Dua Lipa, Megan Thee Stallion, aunque otro gran premio que recibió fue el de Top Billboard 200 Artist.

El Top Streaming Songs Artist fue para Drake, aunque quienes se volvieron tendencia en redes sociales por su éxito fueron BTS. Los surcoreanos obtuvieron los premios Top Duo o Grupo, Top Song Sales Artist (Mejor artista en venta de canciones) y el Top Social Artist.

Los fans también votaron por la categoría Top Collaboration, donde eligieron a Gabby Barrett ft. Charlie Puth, por el tema "I Hope". Esta misma canción se llevó la categoría Top Country Song.

Morgan Wallen ganó las categorías Top Country Artist y Top Male Country Artist. Este mismo artista ganó en la categoría Top Country Album con su producción "Dangerous: The Double Album".

Florida Georgia Line ganó la categoría Top Country Duo o Grupo.

Karol G ganó como Top Latin Female Artist.

Eslabón Armado ganó como Top Latin Duo o Grupo.

Lady Gaga Obtuvo la categoría Top Dance/Electronic Artist. Su álbum "Chromatica" se llevó Top Dance/Electronic Album.

En la categoría Top Christian Artist (Artista Cristiano Top) se coronó Elevation Worship, quienes también ganaron junto a Brandon Lake en la categoría Top Christian Song (Canción Top Cristiana), por el tema "My Gift".

Carrie Underwood se llevó el premio a Top Christian Album (Top Álbum Cristiano) con "My Gift".

Kanye West ganó como Top Gospel Artist, pero la categoría de Top Gospel Album fue para Maverick City Music por "Maverick City Vol. 3 Part 1".

Kanye West y Travis Scott ganaron la categoría Top Gospel Song por el tema "Wash Us In The Blood".

El Top Rock Álbum se lo llevó "Machine Gun Kelly, Tickets to My Downfall". Como Top Rock Song ganó AJR, con "Bang!".

Top Streaming Song fue para DaBaby ft. Roddy Ricch, por la canción "ROCKSTAR".

Como Top Dance/Electronic Song fue premiado el tema de AINt JHN, "Roses (Imanbek Remix)".