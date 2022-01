'The Madame Blanc Mysteries': una ficción muy real

"Y juro que no me lo imaginaba, pero hace 20 años, cuando yo trabajaba en Coronation Street y no se acostumbra el correo electrónico, recibí cartas y cartas, un altero, en la que mujeres me contaban que habían descubierto la doble vida de sus difuntos esposos porque en la historia hubo un caso así", relató Lindsay vía telefónica desde su casa en Londres. Mayormente reconocida como una estella de television por series como Coronation..., que fue un éxito internacional en la década de los 2000, así como Mount Pleasant y Still Open All Hours, la inglesa de 48 años escribió y reescribió The Madame Blanc... en los dos últimos años. Fue rodada en 2021, durante el descenso de la tercera ola de Covid.

Y mientras Sally se empeña en llegar a la verdad sobre el inverosímil accidente que mató a su marido, en el relato figuran también Jeremy (Robin Askwith) y Judith Lloyd James (Sue Holderness), como un acaudalado y misterioso matrimonio; Dom Hayes (Steve Edge), como un posible aliado de la protagonista; y Gloria (Sue Vincent), como una ciudadana que "se entera de todo". "Rory (Peter Gaynor) y mi personaje tienen una villa en Sainte Victoire, en Francia, y es él quien más la frecuenta.

Al principio de la serie se sabe que él le dará un anillo, de alto valor, pero cuando entregan el cadáver, la joya ya no está. "Poco a poco ella va descubriendo todos los detalles de la traición de su esposo. Y mira, qué diicil, si a veces con una vida es complicado, con una segunda, creo que lo es más. Claro, a ella le interesa saber qué pasó con el anillo, pero el principal móvil es descubrir por qué tenía otra vida", precisó la actriz. Conforme avanzan las investigaciones de Jean en la serie, que tienen la tonalidad de lo que hizo la legendaria y carismática Angela Lansbury en la popular serie Reportera del Crimen, o varias de las novelas de la célebre Agatha Christie, se propone resolver el por qué de intrigas y falsedades en dichos de la comunidad donde el marido de la protagonista pereció, consciente de que lo que descubra su viuda no le gustará nada.