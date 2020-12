'The Crown' cambió estima pública hacia la realeza

La opinión pública sobre la vida y obra de la familia real británica se ha transformado gracias a la emisión de la serie de Netflix The Crown, sobretodo tras el lanzamiento de su cuarta temporada, ocurrido el pasado noviembre.



De los espectadores de la producción que fueron encuestados por la empresa Focaldata el 35 por ciento afirmó que su visión sobre la realeza británica mejoró un poco o mucho gracias a la producción, de acuerdo con The Sunday Times.

El 42 por ciento de los encuestados indicó que no había cambiado su opinión sobre los royals británicos, aunque el 23 por ciento de las personas dijo que su opinión había empeorado: el 18 por ciento marcó que su estima decayó un poco, y el 5 por ciento, mucho.

Pero la bioserie no sólo cambió la forma en que el mundo ve ahora a la familia real, sino también la forma en la que mantiene su contacto con ella; de hecho, hace poco la cuenta oficial de Twitter del Príncipe Carlos y su pareja, Camila Parker Bowles, bloqueó los comentarios de usuarios.

El criterio público respecto al hijo mayor de la Reina Isabel II también se vio afectado por la serie: mientras que varios internautas lo criticaron en sus redes sociales por su relación con la fallecida Princesa Diana, hecho que la cuarta temporada de The Crown explora, otras personas lo han visto con mejores ojos.

Según datos de la encuesta de Focaldata el 34 por ciento de las personas tiene pensamientos positivos sobre Carlos, hecho reportado por El País.

No obstante, al miembro de la familia real al que la gente ya no quiere es a su hermano, el Príncipe Andrés, que obtuvo calificaciones negativas por su supuesta inclinación por la pedofilia, que se ha explorado en The Crown y que ha causado polémica tras la muerte del empresario Jeffrey Epstein.

Y mientras los debates ocurren entre la gente sobre su amor y su desprecio por los royals británicos una especie de batalla se lidia entre el Gobierno de Reino Unido y Netflix, ya que el primero busca que la productora indique a la gente que el proyecto televisivo sólo se trata de una obra de ficción que se basa ligeramente en la vida real.

"Es una obra de ficción bellamente producida, así que al igual que con otras producciones de televisión, Netflix debería tener muy claro al principio que sólo es eso. Sin esto, me temo que una generación de espectadores que no vivió estos eventos puede confundir la ficción con la realidad", declaró Oliver Dowden, Secretario de Cultura británico.

No obstante, Netflix se ha rehusado a declarar que The Crown se trata de un drama sobre los pormenores de los descendientes de la Reina, lo que ha causado cierta congoja entre los espectadores y hasta en los actores, como Helena Bonham Carter, quien encarnó a una versión adulta de la Princesa Margarita e indicó que su trabajo se trataba de mera ficción.

"(La serie) Está dramatizada. Lo siento con mucha fuerza, porque creo que tenemos la responsabilidad moral de decir: 'Esperen, chicos, esto no es... no es un drama documental; estamos haciendo un drama de ficción", declaró la celebridad en entrevistas.